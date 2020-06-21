Rusya'da koronavirüs vaka sayısı 584 bini aştı

Rusya Koronavirüs Enfeksiyonu Kontrol ve Önleme Merkezinden yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 7 bin 728 kişide daha Kovid-19 tespit edilmesiyle vaka sayısı 584 bin 680’e yükseldi.

Ülkede son bir günde ölü sayısı 109 artarak 8 bin 111’e, iyileşen sayısı 5 bin 119 artarak 339 bin 711’e çıktı. Rusya'da vaka sayısında günlük artış oranı yüzde 1,4’ten yüzde 1,3’e düştü. Yeni vakaların yüzde 30,2’sinde semptoma rastlanmadı. Salgın ile mücadele önlemlerinin gevşetildiği başkent Moskova’da günlük vaka sayısı 1000’in altına düştü. Şehirde son 24 saatte vaka sayısı 968 artarak 213 bin 946’ya, ölü sayısı 32 artarak 3 bin 597’ye çıktı. AA

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