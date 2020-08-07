Rusya'da koronavirüs vakası sayısı 877 bini aştı

Rusya'da yeni tip koronavirüs (COVID-19) tespit edilenlerin sayısı 877 bin 135’e, ölü sayısı 14 bin 725’e çıktı.

Rusya Koronavirüs Enfeksiyonu Kontrol ve Önleme Merkezinden yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 5 bin 241 kişide daha COVID-19 tespit edilmesiyle vaka sayısı 877 bin 135’e ulaştı.

Ülkede son 24 saatte ölü sayısı 119 artarak 14 bin 725’e, iyileşen sayısı 7 bin 235 artarak 683 bin 592’ye yükseldi.

Rusya genelinde vaka sayısındaki günlük artış oranı yüzde 0,6 olarak kaldı. Yeni vakaların yüzde 27,1’inde semptoma rastlanmadı.

Başkent Moskova’da son 24 saatte vaka sayısı 686 artarak 246 bin 154’e, ölü sayısı 12 artarak 4 bin 546’ya çıktı.