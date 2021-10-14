Rusya'da Kovid-19 nedeniyle 986 ölüm daha

Rusya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının başlangıcından bu yana son 24 saatte "günlük en yüksek" vaka ve virüs kaynaklı can kaybı sayısı kayıtlara geçti.

Rusya Koronavirüs Enfeksiyonu Kontrol ve Önleme Merkezinden yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 31 bin 299 kişinin virüse yakalanmasıyla salgının başından bu yana en yüksek günlük vaka tespit edildi. Böylece toplam vaka sayısı 7 milyon 892 bin 980'e çıktı.

Yaklaşık 735 bin Kovid-19 hastasının tedavisinin devam ettiği ülkede, son 24 saatte iyileşen sayısı 21 bin 670 artarak 6 milyon 937 bin 756'ya ulaştı.

Rusya'da, son 24 saatte 986 kişinin ölmesiyle salgının başından bu yana en yüksek günlük can kaybı sayısına ulaşılırken, toplam ölü sayısı 220 bin 315 oldu.