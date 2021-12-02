Rusya'dan nükleer silah isteyebiliriz

Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko, NATO’’nun Almanya’daki nükleer silâhları Polonya’ya yerleştirmesi durumunda, Rusya’dan buna karşı etkili olacak nükleer silâhları Belarus’a geri isteyeceklerini söyledi.

Cumhurbaşkanı Lukaşenko, Batı için neden “düşman” olduğunu anlattı. Lukaşenko, “Çünkü Belarus’ta bir tanesi hariç Topol stratejik amaçlı füze fırlatma sistemleri tamamen yerinde ve hâlâ kullanıma hazır. Batı’nın nükleer silâhlara nasıl tepki verdiğini biliyorsunuz.” ifadesini kullandı. Rusya’nın ilk devlet başkanı Boris Yeltsin’in ABD baskı yaptığı için kendisinden bu alanları yok etmesini istediğini dile getiren Lukaşenko, “Ben, ‘hayır’ dedim, ama baskı aşırı olduğu için bir tane alanı yok ettik. Bu ormanın içerisindeydi.” dedi. Özel silah yerleri dahil bu alanların küçük değil, devasa olduğuna dikkati çeken Lukaşenko, “Bütün bunları korudum. Amerikalılar ve Batı bana sürekli ‘neden’ diye sordu. Bu sorulara hala cevap vermedim.” şeklinde konuştu.