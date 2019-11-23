Rusya İdlib'e saldırdı: 2 ölü

Rusya ait savaş uçaklarının, İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi sınırları içerisindeki yerleşimlere düzenlediği yoğun hava saldırılarında 2 sivil öldü.

Askeri muhaliflerin uçak gözlemevine göre, Rusya savaş uçakları sabah saatlerinden bu yana Kefrenbil ilçesi, Kansafra beldesi, Kefer Secne ve Şeyh Bahır köylerine havadan saldırı düzenliyor. Suriye Sivil Savunması (Beyaz Baretliler) kaynaklarından alınan bilgilere göre, akşam saatlerinde Rusya'nın, İdlib'in güney kırsalındaki Kefrenbil ilçesine düzenlediği hava saldırısında 2 sivil öldü. Olay yerine intikal eden sivil savunma ekipleri, arama-kurtarma faaliyetlerini sürdürüyor. AA

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