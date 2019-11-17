Rusya ile Suudi Arabistan S-400'ü görüşüyor

Rusya ile Suudi Arabistan arasında 2017 yılında imzalanan S-300 ve S-400 hava savunma sistemleriyle ilgili görüşmelerin sürdüğü belirtildi.

Dubai fuarında Sputnik’e konuşan Rusya Federal Askeri-Teknik İşbirliği Dairesi temsilcisi Mariya Vorobyova, Suudi Arabistan ile 2017 yılında S-300 ve S-400 Triumf hava savunma sistemlerinin tedariki için bir sözleşme imzalandığını ve bu sözleşmenin hayata geçirilmesi için karşılıklı olarak kabul edilebilir şartları görüştüklerini aktardı.

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