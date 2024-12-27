Rusya: Türkiye'nin güvenlikle ilgili endişelerini anlayışla karşılıyoruz

​Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Türkiye’nin Suriye sınırındaki güvenlikle ilgili endişelerini anlayışla karşıladıklarını belirterek “Türkiye’nin güvenlik çıkarları ancak Suriye’nin egemenliği, toprak bütünlüğü, birliği korunacak şekilde sağlanmalı. Türk yönetimi bu yönde yaklaşım sergiliyor ve bunu destekliyoruz” dedi.

Lavrov, “Diplomatik temsilciliğimiz üzerinden Suriye’nin yeni yönetim temsilcileriyle temaslarımızı sürdürüyoruz. Rus vatandaşlarının güvenliğinin sağlanması ve büyükelçiliğimizin güvenli şekilde çalışmasını sürdürmesi ile ilgili konuları istişare ediyoruz. Genel olarak ikili ilişkilerle ilgili diğer konuları ve bölgesel gündemdeki konular ilişkin diyaloğa hazırız ve bundan yanayız” ifadelerini kullandı. Haber Merkezi

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