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10 EKİM 2022 PAZARTESİ - YIL: 53

Rusya, Ukrayna'nın başkenti Kiev'e saldırdı: 8 kişi öldü, 24 kişi yaralandı

10 Ekim 2022, Pazartesi 10:41
Ukrayna basını, sabah saatlerinde Kiev, Lviv, Dnipro şehirlerine saldırılar düzenlendiğini bildirdi. Ukrayna İçişleri Bakanlığı da Kiev'e yapılan son saldırılarda ilk belirlemelere göre 8 kişinin öldüğünü, 24 kişinin yaralandığını açıkladı.

Ukrayna'nın başkenti Kiev'in Belediye Başkanı Vitaliy Kliçko, kent merkezindeki Şevçenkivsk semtinde patlamaların meydana geldiğini duyurdu.

Kliçko, Telegram hesabından yaptığı paylaşımında, "Şevçenkivsk semtinde birkaç patlama, başkentin merkezinde. Tüm hizmetler yerinde takipte." ifadelerine yer verdi.

Ukrayna İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada ise Kiev'e yapılan son saldırılarda ilk belirlemelere göre 8 kişinin öldüğünü 24 kişinin yaralandığı bildirildi.

"Başkentin tüm sakinleri alarm sırasında sığınaklarda kalmalı"

Ukrayna'nın başkenti Kiev'in Belediye Başkanı Vitaliy Kliçko, Telegram hesabından yaptığı açıklamada, "Başkent Rus teröristlerin saldırısı altında. Füzeler şehir merkezinde Şevçenkivsk ile Solomyan semtindeki yerlere isabet etti. Hava alarmı var ve dolayısıyla tehdit devam ediyor. Başkentin tüm sakinlerine hitap ediyorum; alarm sırasında sığınaklarda kalın. Acil bir ihtiyaç yoksa bugün şehre inmemek daha iyi." ifadelerine yer verdi.

Olay yerlerinde arama ve kurtarma çalışmalarının sürdüğünü aktaran Kliçko, "Kiev'in merkezi caddeleri kolluk kuvvetleri tarafından trafiğe kapatıldı, kurtarma hizmetleri çalışıyor." bilgisini verdi.

Ukrayna basınında yer alan haberlere göre başkentte 3-4 patlama meydana geldi.

Kiev'e atılan roketlerden biri Zelenskiy'nin ofisinin de bulunduğu bölgeye düştü

Ukrayna İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

Kiev'e atılan roketlerden biri güvenlik servislerinin bulunduğu sokağa düştü. Devlet Başkanı Zelenskiy'nin ofisi de bu bölgede bulunuyor. 

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy: Bizi yok etmeye, yeryüzünden silmeye çalışıyorlar

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, saldırınların ardından yaptığı açıklamada, "Savaşın 229. gününde bizi yok etmeye, yeryüzünden silmeye çalışıyorlar. Zaporijya'da evlerinde uyuyanları, Kiev'de işe gidenleri öldürdüler." ifadelerini kullandı. 

Zelenskiy, şöyle devam etti:

"Malesef ölü ve yaralılarımız var. Lütfen sığınaklardan ayrılmayın." 

Lviv ve Dnipro şehirlerine de saldırılar düzenlendi

Öte yandan Ukrayna basınında, sabah saatlerinde Kiev, Lviv, Dnipro şehirlerine saldırılar düzenlendiği haberleri yer aldı. 

AA

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