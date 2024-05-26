Saldırıları derhal durdur

BM’nin dünya mahkemesi Uluslararası Adalet Divanı, Güney Afrika’nın açtığı “soykırım” davasında ek ihtiyati tedbir taleplerine ilişkin kararını açıkladı. Yüksek Mahkeme İsrail’in Refah’a yönelik askeri operasyonları da içeren tüm eylemleri derhal durdurmasını emretti.

UAD, Güney Afrika Cumhuriyeti’nin İsrail aleyhine açtığı “soykırım” davasında, İsrail’in Refah’a yönelik askeri operasyonlarını durdurmasını da içeren ek ihtiyati tedbir taleplerine ilişkin kararını açıkladı. Divan Başkanı Lübnanlı yargıç Nawaf Salam, mahkemenin kararlarını kamuya açık oturumda okudu. Gazze’de durum daha da kötüleşti 26 Ocak’ta verilen ihtiyati tedbir kararlarından bu yana özellikle gıdaya erişim ve insani koşullar bakımından durumun ciddi şekilde kötüleştiği belirtilen kararda, Refah’a yönelik İsrail saldırılarının devamı halinde insani durumdaki kötüleşmenin felaket düzeyine varacağı dile getirildi. Kararda, İsrail’in haftalarca süren yoğun bombardımanın ardından 7 Mayıs’ta Refah’a yönelik bir askeri saldırı başlattığı ve bunun sonucunda 18 Mayıs 2024 itibarıyla yaklaşık 800 bin Filistinlinin Refah’ta yerlerinden edildiği belirtildi.

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