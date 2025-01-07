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7 OCAK 2025 SALI - YIL: 55

Şam Havalimanı'nda yeniden uluslararası uçuş heyecanı

07 Ocak 2025, Salı 13:29
Suriye'de Baas rejiminin devrilmesinin ardından 18 Aralık'ta yeniden faaliyete geçen Şam Havalimanı'ndan ilk uluslararası uçuş yapıldı.

Beşşar Esed rejiminin devrilmesi sonrası yeniden faaliyete geçen ve 18 Aralık'ta ilk yolcu uçağının Şam-Halep seferini yaptığı Şam Havalimanı, uluslararası seferlere de açıldı.

Suriye Hava Yollarına ait yolcu uçağı, rejim sonrası ilk uluslararası seferini Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) Şarika kentine yapmak üzere başkent Şam'dan havalandı.

Havalimanının yeniden uluslararası seferlere açılışı, büyük ilgiyle takip edildi.

"Uçakları karşılamak için hazırız"

Şam Havalimanı Müdürü Enis Falluh, bugün Katar Hava Yollarının Doha-Şam seferinin düzenleneceğini belirterek, "Seferlerin artması konusunda ümitliyiz. Seferlerin güvenli biçimde yapılması için imkanlarımız dahilinde havalimanında hazırlıklarımızı tamamladık. Uçakları karşılamak için hazırız." dedi.

Halihazırda havalimanında 140-150 yolcunun olduğunu kaydeden Falluh, çok sayıda şirketin bu havalimanını kullanmak için yeni anlaşmalar yapmak istediğini sözlerine ekledi.

 

Avrupa ülkelerine seferler bekleniyor

Havalimanından kalkacak ilk uluslararası seferin yolcusu mühendis Bilal Şani, yaptığı açıklamada, Hama'dan geldiğini ve Şarika'ya gideceğini belirterek, "havalimanına geldiği ilk andan itibaren mutlu olduğunu" bildirdi.

Yakın vadede Avrupa ülkelerine yönelik seferleri beklediklerini kaydeden Şani, "Umarım ki tüm şirketler bu havalimanına gelmeye başlar. İlk günden itibaren öyle bir mutluluk yaşıyoruz ki 14 yıldır böyle duygular yaşamadık. Çok açık bir fark var." dedi.

 

Suriye Sivil Havacılık ve Hava Taşımacılık Heyeti Başkanı Eşhed Salibi, Şam ve Halep havalimanlarının uçuşlara açılmasına ilişkin, "Ortaklarımızın yardımıyla bu havaalanlarının dünyanın dört bir yanından gelen uçuşları karşılayabilecek kapasitede olmasını sağlıyoruz." açıklamasını yapmıştı.

 

AA

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