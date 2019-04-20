Sarı yelekliler gösterilerde araçları ateşe verdi

Fransa'nın başkenti Paris'te Sarı Yelekleiler eylemlerine devam ediyor. 23. haftasına giren protestolarda çok sayıda araç ateşe verildi.

Champs-Elysees caddesi ve Notre-Dame Katedrali çevresinin sokulmayan eylemciler kaldırımlarda park halinde bulunan motosikletleri ve araçları ateşe verdi. Güvenlik güçleri protestoculara biber gazıyla müdahale ederken itfaiye ekipleri yanan araçları söndürmeye çalıştı. Republique Meydanı yakınlarında yaşanan olaylarda polis öğlen saatlerine kadar 126 kişiyi gözaltına aldı. Göstericilerin geçtiği noktalardaki tüm mağazalar kepenk kapattı. Diğer yandan şehirdeki metro hatlarının bir kısmı da eylemlerden dolayı kapatıldı. Geçtiğimiz haftaki Sarı Yelekliler protestolarında, polisin verdiği rakamlara göre Paris'te 5 bin, Fransa genelinde ise 31 bin kişi toplanmıştı. Euronews Türkçe

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