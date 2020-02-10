"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
10 ŞUBAT 2020 PAZARTESİ - YIL: 50

Şeyh Raid Salah, İsrail tarafından 28 ay hapis cezasına çarptırıldı

10 Şubat 2020, Pazartesi 14:45
İsrail mahkemesi, 1948 Filistin İslami Hareketi lideri Şeyh Raid Salah'ı 28 ay hapis cezasına çarptırdı.

İsrail'in kuzeyindeki Hayfa kentinde bulunan mahkemede yapılan duruşmada, Salah yaptığı konuşmalar nedeniyle aralarında "terör örgütüne destek" iddiasının da bulunduğu 4 ayrı suçtan 28 ay hapse mahkum edildi. 

Daha önceki 11 aylık tutukluluk süreci göz önünde bulundurulacak olan Şeyh Salah, 28 aylık fiili hapis cezasının 17 ayını cezaevinde geçirecek.

Şeyh Salah'ın hazır bulunduğu duruşmaya İsrail vatandaşı Filistinlileri temsil eden milletvekilleri ile sivil toplum kuruluşları temsilcileri katılırken, yüzlerce Filistinli de mahkeme önünde Salah'a destek gösterisi düzenledi.

İsrail mahkemesi, 24 Kasım 2019'daki duruşmada, Şeyh Salah'ı kendisine yöneltilen 4 ayrı suçlamadan suçlu bulmuş ancak herhangi bir ceza açıklamamıştı.

Şeyh Salah'ın avukatlarından Halid Zabarka, İsrailli yargıcın, Salah'ı, "terör örgütüne destek olmak" dahil, yaptığı bazı konuşmalar nedeniyle 4 ayrı suçtan mahkum ettiğini bildirmişti.

Evine düzenlenen baskınla gözaltına alınmıştı

İsrail güçlerinin yakın merceğinde bulunan 1948 Filistin İslami Hareketi lideri Şeyh Salah, 9 aylık tutukluluğunun ardından 17 Ocak 2016'da aralarında Kudüs ve Mescid-i Aksa'ya girme ve seyahat yasağı da olmak üzere birtakım kısıtlamalarla serbest bırakılmıştı.

Şeyh Salah, İsrail polisinin 15 Ağustos 2017'de Ummul Fahm'daki evine düzenlediği baskınla yeniden gözaltına alınmıştı.

İsrail polisi, Salah'ın "kışkırtıcılık yaptığı ve yasa dışı bir derneğin faaliyetlerini desteklediği" iddiasıyla gözaltına alındığını açıklamıştı.

Hayfa Sulh Ceza Mahkemesi, 1 Temmuz 2018'deki duruşmada, Şeyh Salah'ın zorunlu ikamet alanı, elektronik bileklik ve benzeri "teknik işlemler" tamamlandıktan sonra şartlı tahliye edilmesine karar vermiş ve Salah, 6 Temmuz'da şartlı tahliye ile serbest bırakılmıştı. Toplam 11 ayını cezaevinde geçiren Şeyh Salah'ın zorunlu ikamet cezası bulunuyordu.

İsrail yönetimi, 1948 Filistin İslami Hareketi'nin kuzey kanadını Kasım 2015'te Mescid-i Aksa ve Doğu Kudüs'te işgal karşıtı faaliyetler yürüttüğü gerekçesiyle "terör örgütü" ilan ederek yasaklamıştı.

AA

Okunma Sayısı: 209
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Milli Savunma Bakanlığı: İdlib'de 5 askerimiz şehit oldu, 5 askerimiz yaralandı

    Tamamen yasaklamayın

    Şeyh Raid Salah, İsrail tarafından 28 ay hapis cezasına çarptırıldı

    İdlib'de 9 sivil daha Rusya'nın saldırılarında öldü

    Türk ve Rus heyetleri İdlib için bir kez daha görüşecek

    Son 24 saatte 97 ölüm: Çin’de ölü sayısı 909’a yükseldi!

    İşsizler ordusuna 327 bin kişi daha katıldı

    İlker Başbuğ: En büyük yanlışı başörtüsüne karşı çıkarak yaptık

    Kudüs dayanışması

    Tedavi arasında annesine döndü

    ‘Afet kanunu değiştirilmeli’

    Meteoroloji'den 7 il için çığ uyarısı

    Karamollaoğlu: Süslü laflara değil, güçlü icraatlara ihtiyacımız var

    "Kudüs'ün ortasına bir bomba konmuştur"

    31 ilde okullar tatil edildi

    Galatasaray 3 puanı 3 golle aldı

    Deprem bölgesi için 96 milyon lira yardım toplandı

    'Türkiye'nin 5 temel sorunu, 4 ayaklı bir stratejiyle çözülebilir'

    Şehit Uzman Onbaşı Ceyhun Taş dualarla uğurlandı

    En Çok Okunanlar

    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Ali FERŞADOĞLU

    “Hükümetin işine karışmayacağız” sözünü nasıl anlamalı?
    Abdülbakî ÇİMİÇ

    Bedîüzzamân’ın gördüğü rüyâlar
    Süleyman KÖSMENE

    Ruhun ömrü neden uzundur?
    Risale-i Nur'dan

    Ey insan! Sen kendini kendine mâlik sayma
    Hüseyin GÜLTEKİN

    Bu manevi yangını kimler söndürecek?
    Mehmet KARA

    Her şey yolunda (mı)?
    Genel

    İlker Başbuğ: En büyük yanlışı başörtüsüne karşı çıkarak yaptık
    M. Latif SALİHOĞLU

    Bediüzzaman ve Resneli Niyazi Bey
    Genel

    Kudüs dayanışması

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2020, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.