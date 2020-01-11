Ege Denizi'nde sığınmacıları taşıyan tekne battı. En az 12 kişi öldü, 21 kişi kurtarıldı.

Yunanistan’ın batısındaki İyon Denizi’ndeki Paksu (Paxos) Adası açıklarında yaklaşık 50 sığınmacının bulunduğu tahmin edilen teknenin batması sonucu 12 kişinin öldüğü bildirildi. Yunan Haber Ajansı ANA-MPA, Paksos Adası’nın güney batısına 13 mil uzaklıkta batan teknedeki sığınmacıların telefonla, "112 Avrupa" acil hattını arayarak yardım istemesi üzerine bölgeye giden arama kurtarma ekiplerinin 21 kişiyi kurtarırken, 12 kişinin cesedine ulaştığını duyurdu. Teknede yaklaşık 50 düzensiz göçmenin bulunduğu tahmin edildiği belirtilen haberde, teknede kaç kişinin bulunduğunun kesin olarak bilinmemesi nedeniyle bölgede denizden ve havadan arama kurtarma çalışmalarının sürdüğü kaydedildi.

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