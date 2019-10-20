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20 EKİM 2019 PAZAR - YIL: 50

Şili'de hükümet geri adım attı

20 Ekim 2019, Pazar 19:11
Metro ücretine yapılan zam protestolarının şiddet olaylarına dönüşmesiyle Şili'de, demokrasinin yeniden tesis edildiği 1990'dan bu yana en zor dönemlerden biri yaşanıyor.

Güvenlik güçleriyle göstericiler arasında çatışmalara dönüşen zam karşıtı gösterilerin şiddetlenmesi nedeniyle Santiago'da sokağa çıkma yasağı ilan edildi. "Acil durum" ilan edilen yerlere Valparaiso ve Concepcion şehirleri de eklendi.

"Acil durum" ilan edilmesine neden olan zam karşıtı protestolar sırasında yağmalanan bir süpermarkette çıkan yangında üç kişi öldü.

Yerel basında çıkan haberlere göre, ülkedeki ulaşım zammına karşı başlayan gösterilerin şiddetlendiği başkent Santiago'nun San Bernardo bölgesinde yağmalanan bir süpermarkette yangın çıktı.

Santiago Belediye Başkanı Karla Rubilar, basına yaptığı açıklamada, yangında marketteki iki kişinin olay yerinde, bir kişinin de kaldırıldığı hastanede öldüğünü belirtti.

Rubilar, olayın ayrıntısına ve ölenlerin kimliğine ilişkin henüz net bilgi olmadığını söyledi.

Sokağa çıkma yasağı ve acil durum ilanlarına rağmen ülkenin çeşitli bölgelerinde yağmalama ve kundaklama gibi şiddet olaylarının devam ettiği kaydediliyor.

Wallmart süpermarket zinciri, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, 60 şubesinin yağmalandığını duyurmuştu.

Ayrıca, sosyal medyada ve yerel basında paylaşılan görüntülerde, birçok alışveriş merkezinin, marketlerin ve çeşitli iş yerlerinin yağmalandığı ve yakıldığı görülüyor.

Şili Devlet Başkanı Sebastian Pinera'nın "acil durum" ilan ettiği bölgeleri sorumluluğuna verdiği General Javier Iturriaga, ülkede artan şiddet olayları nedeniyle Santiago ile Chacabuco eyaletleri ve San Bernardo ile Puente Alto bölgeleri için yerel saat ile 22.00-07.00 arasında sokağa çıkma yasağı ilan etti.

Sokağa çıkma yasağı kararının, artan şiddet ve yağma olayları nedeniyle alındığını belirten Iturriaga, yasağın kaç gün süreceğine dair bilgi paylaşmadı.

Euronews Türkçe

Etiketler: Şili, hükümet, geri adım
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