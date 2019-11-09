Şili'de protestolar sürüyor

Şili'de metro ücretine yapılan zam nedeniyle başlayan ve hükümet karşıtı eylemlere dönüşen şiddetli gösteriler devam ediyor.

Ülkenin çeşitli yerlerinde halk, Devlet Başkanı Sebastian Pinera hükümetini protesto etmek için sokaklara döküldü. Başkent Santiago'da binlerce kişi, göstericilerin başlıca toplanma yeri olan İtalya Meydanı'nı doldurdu. Santiago'da gösterilerin pasif düzenlenmesi için çağrıda bulunulmasına rağmen yer yer göstericilerle polis arasında çatışmalar yaşanıyor. Göstericiler ateş yakıp, güvenlik güçlerine sert cisimler fırlatıyor. KİLİSEYİ YAĞMALADILAR Şili basını, İtalya Meydanı'nda yaklaşık 75 bin kişinin pasif gösteriler düzenlediğini yazarken, kimliği bilinmemesi için yüzünü örten grubun, şiddet eylemlerine karıştığını kaydetti. Bazı göstericiler, gün içinde Santiago'daki La Asuncion Kilisesi'ni yağmalayarak, kilisedeki mobilyaları, polise karşı barikat kurmak için cadde ortasında ateşe verdi. ÜNİVERSİTE REKTÖRLÜĞÜ ATEŞE VERİLDİ Öte yandan, İtalya Meydanı yakınında bulunan Pedro de Valvidia Üniversitesinin rektörlüğü olarak kullanılan ve 1915'te inşa edilen bina ateşe verildi. Çökmeler yaşanan ve büyük zarar gören binadaki yangın, 19 itfaiye ekibinin ve gönüllülerin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Üniversite, yangının kasıtlı çıkarıldığı açıklamasında bulundu. Aynı binanın yakınında bulunan Arjantin'in Santiago Büyükelçiliğine giren bir grup gösterici, büyükelçilik binasının camlarını kırdı, ancak olayda yaralanan olmadı. Bu arada, ülkenin Concepcion şehrinde düzenlenen gösterilerde de güvenlik güçleriyle göstericiler arasında arbede yaşandı. AA

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