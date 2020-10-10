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11 EKİM 2020 PAZAR - YIL: 51

Sincar anlaşmasında 'PKK bölgeden çıkarılacak' maddesi de yer aldı

10 Ekim 2020, Cumartesi 22:30
Irak merkezi yönetimi ile IKBY arasında imzalanan anlaşmada, "PKK’nın Sincar ve çevresindeki bölgelerde varlığı sonlandırılacak. PKK ve ona bağlı tüm yapıların bölgede hiçbir rolü olmayacak." maddesi de yer aldı.

Irak’ın Musul kentine bağlı Sincar'la ilgili merkezi yönetim ve Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) arasında imzalanan anlaşmaya göre, terör örgütü PKK’nın bölgedeki varlığına son verilecek.

Ulaşılan anlaşma metnine göre, Sincar’da ilçe kaymakamı ve diğer idari birimlerde yeni atamalar gerçekleştirilecek.

Sincar içindeki güvenliğin sağlanması ise Sincar polis güçleri, Ulusal Güvenlik Müsteşarlığı ve Ulusal İstihbarat Servisi tarafından IKBY güçleriyle koordinasyon şeklinde yürütülecek.

Yasal olmayan tüm silahlı yapıların ilçe dışına çıkarılmasını da öngören anlaşma kapsamında, IKBY ile iş birliği kapsamında 2 bin 500 güvenlik unsuru ataması yapılacak.

"PKK’nın varlığı sonlandırılacak"

Anlaşmada, "PKK’nın Sincar ve çevresindeki bölgelerde varlığı sonlandırılacak. PKK ve ona bağlı tüm yapıların bölgede hiçbir rolü olmayacak." maddesi de yer aldı.

Anlaşma kapsamında ayrıca, Sincar’ın güvenlik ve idari yönetiminin gözden geçirilmesi ve yeniden imarı için Bağdat ve IKBY arasında ortak komite kurulması kararlaştırıldı.

Sincar’da varlık gösteren Haşdi Şabi güçlerinin de ilçe dışına çıkarılacağı ifade ediliyor. Şii milis yapıya bağlı Asayib Ehlilhak Hareketi lideri Kays Hazali, buna tepki göstererek, Haşdi Şabi’nin Sincar’dan çıkarılmasını eleştirdi.

Bağdat ve Erbil arasında statüsü tartışmalı bölgelerden biri olarak bilinen ve terör örgütü PKK’nın varlık gösterdiği Sincar’daki sorunların çözümüyle ilgili dün başkent Bağdat'ta yapılan toplantıda anlaşmaya varıldığı duyurulmuştu.

Irak Başbakanı Mustafa el-Kazımi'nin liderliğinde yapılan toplantıya, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri'nin Irak Özel Temsilcisi Jeanine Hennis, IKBY heyeti ve Ezidi toplumu temsilcileri katılmıştı.

Irak Başbakanlık Sözcüsü Ahmed Molla Talal, toplantı sonrası yaptığı açıklamada, "Başbakan Kazımi'nin himayesinde, Sincar'da hükümetin kontrolünü güçlendirmek ve dışarıdan gelen grupların (terör örgütü PKK) gücünü kırmak için idari ve güvenlik açısından tarihi bir anlaşma yapıldı." ifadelerini kullanmıştı.

AA

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