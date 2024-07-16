Soma’da orman yangını

Manisa’nın Soma ilçesinde çıkan yangın devam ediyor. Rüzgarın etkisiyle büyük bir alana yayılan yangını söndürme çalışmaları devam ederken, iki köy tedbir amaçlı tahliye edildi. Manisa’nın Soma ilçesinde Pazartesi öğlen saatlerinde çıkan yangın devam ediyor.

Rüzgarın etkisiyle büyük bir alana yayılan yangını söndürme çalışmaları devam ederken, iki köy tedbir amaçlı tahliye edildi. Orman Bölge Müdürülüğü, Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi, Soma Belediyesi ve gönüllülerin müdahale ettiği yangına ilişkin son durumu Manisa Valisi Enver Ünlü anlattı. Rüzgarın şiddetini arttırmasıyla yangının büyük bir alana yayıldığı kaydeden Vali Ünlü, tedbir amaçlı iki mahallenin taliye edildiğini söyledi. Soma Belediye Başkanı Serkan Okur da ilk belirlemelere göre yaklaşık 200 hektarlık alanın yandığını söyledi.

‘İKİ KÖYÜMÜZ EMNİYET ALTINA ALDIK’

Manisa Valisi Enver Ünlü, şunları söyledi: “Soma ilçemiz Deniş Mahallesi’nde yangın ihbarı geldi. 60 kilometre saati bulan çok kuvvetli bir rüzgar sebebiyle tam kontrol altına alınacakken şu anda yanan bölgeye sıçradı yangın. Çok şükür herhangi bir can ve mal kaybımız yok. Diğer mahallede bir küçük metruk depoda bir yangın oldu ama az önce gördüğünüz çeşmeye kadar alevler ulaştı.”