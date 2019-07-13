Somali'de otele intihar saldırısı düzenlendi: 26 ölü, 50 yaralı

Somali'nin Kismayo kentindeki bir otele yapılan intihar saldırısında ilk belirlemelere göre en az 26 kişi öldü, 50'den fazla kişi de yaralandı.

Saldırıyı Somali'deki merkezi hükümeti devirmeyi amaçlayan Eş-Şebab örgütü üstlenirken, görgü tanıkları patlayıcı yüklü bir aracın Asasey Oteli'ne girerek infilak ettiğini ve sonrasında silahlı bir militanın otomatik tüfekle binayı taradığını açıkladı. Ölenler arasında eski bir bakan, milletvekili, Somali asıllı Kanadalı gazeteci Hodan Nalayeh ve eşiyle birlikte ABD, İngiltere, Kenya ve Tanzanya uyruklu kişilerin olduğu açıklandı. Hotel'e yapılan saldırı sonrası Eş-Şebab sözcüsü Abdiasis Abu Musab, "Bomba yüklü araçla oteli hedef aldık, sonrasında da 'savaşçılarımız' silahlarıyla otele girdi. Hala içeride savaşıyoruz." şeklinde açıklamada bulundu. Görgü tanıkları otelde çok sayıda ölü beden gördüklerini söylüyor. Ülkenin başkenti Mogadişu'dan 2011'de püskürtülen Eş-Şebab örgütü, 2012'de Kismayu'dan da sürüldü. Ancak örgüt, ülke ticareti için önemli konumda bulunan liman kentinin bir bölümünde etkinliğini sürdürüyor. Afrika Birliği barış güçleri aralarında Somali'nin bulunduğu bölgedeki ülkelere güvenlik konusunda destek veriyor. Ancak buna rağmen örgüt başkent Mogadişu ve ülkenin orta ve güney bölgelerindeki saldırılarını sürdürüyor.

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