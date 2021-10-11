‘Sömürgeci zihniyet’

Filistin, İsrail Başbakanı Naftali Bennett’in Filistin devletinin kurulmasını reddeden açıklamalarının “sömürgeci zihniyeti” yansıttığı değerlendirmesinde bulundu.

Bennett’in, İsrail’i ziyaret eden Almanya Başbakanı Angela Merkel ile gerçekleştirdiği ortak basın toplantısında, “Filistin devletinin kurulması, evime ve İsrail’de herhangi bir noktaya yaklaşık 7 dakika mesafede bir terör devletinin kurulması demektir.” sözlerine Filistin Devlet Başkanlığından tepki geldi.

Filistin Devlet Başkanlığı Sözcüsü Nebil Ebu Rudeyne, yaptığı yazılı açıklamada, “Terörün temeli işgaldir ve Bennett’in açıklamaları kabul edilemez. Bu açıklamalar, barış ve istikrarı tanımayan sömürgeci zihniyeti yansıtıyor.” ifadesini kullandı.