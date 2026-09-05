Hukuk skandalı - Okul saldırganı Mersinli’nin annesine tahliye

Kahramanmaraş’taki okul saldırısına ilişkin davada savcının tutukluluk hallerinin devamını istemesine rağmen mahkeme, saldırgan İsa Aras Mersinli’nin babası Uğur Mersinli’nin tutukluluğunun devamına, annesi Peyman Pınar Mersinli’nin ise tahliyesine karar verdi. Duruşma 4 Aralık’a ertelenirken, saldırıda ölenlerin yakınları tahliye kararına tepki gösterdi.

Saldırıda can veren Ayla öğretmenin avukatı Özcan Kara, annenin “ihmaller zincirine” sebep olduğunu savunarak kararı “hukuk skandalı” olarak nitelendirdi ve karara itiraz edeceklerini açıkladı. Saldırıda ölen Adnan Göktürk Yeşil’in babası Abdullah Cevdet Yeşil de hukukun sarsıldığını belirtirken, Bayram Nabi Şişik’in annesi Mine Şişik, yaklaşık 15 saat süren davada tanıkların annenin ihmallerini anlattığını belirterek tahliye kararına tepki gösterdi. Haber Merkezi

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