'Sovyetler Birliği çöktükten sonra korsan taksi şoförlüğü yaptım'

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Sovyetler Birliği'nin çöküşünün ardından ilave gelir kazanmak için bir dönem korsan taksi şoförlüğü yaptığını itiraf etti.

Eski Sovyetler Birliği döneminde güvenlik servisi KGB’nin ajanlarından birisi olan Putin, "Rusya, Yakın Tarih” adlı belgeselde özel yaşamına yönelik çarpıcı açıklamalarda bulundu. Putin, Sovyetler Birliği’nin yaklaşık 30 yıl önce çöküşünün “bir çok vatandaş için trajedi olmaya devam ettiğini” söyledi. Sovyetler Birliği’nin çöküşünü "20. yüzyılın en büyük jeopolitik felaketi" olarak değerlendiren Rus lider, “Sonuçta, Sovyetler Birliği'nin çöküşü nedir? Bu, Sovyetler Birliği adı altında tarihi Rusya'nın çöküşüdür.” ifadesini kullandı. Sovyetler Birliği çöktükten sonra kişisel gelirini artırmak için bazı zamanlarda taksi şoförlüğü yaptığını itiraf eden Putin, “Bazen ilave para kazanmam gerekiyordu. Özel şoför olarak arabayla ilave para kazandım Dürüst olmak gerekirse bunu konuşmak hoş değil, ama maalesef gerçek bu.” dedi. Euronews Türkçe

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