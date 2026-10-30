İktidar yerli besiciyi unuttu: Et ithalatı tam gaz

Artan yem ve girdi maliyetleri karşısında yerli besici üretimden çekilirken kamunun kaynağı ithalata aktı. 2026’nın ilk dokuz ayında et ve canlı hayvan ithalatına 1 milyar 825 milyon dolar ödendi.

Genel yönetim bütçe verilerine göre yılın ilk dokuz ayında tarımsal destekleme ödemeleri içerisinde yer alan hayvancılık destekleme hizmetlerine 26,1 milyar lira aktarıldı. Yerli besici artan yem ve girdi maliyetleri nedeniyle üretimden çekilirken, 2026’nın ilk dokuz ayında canlı hayvan ve kırmızı et ithalatına 1 milyar 825 milyon dolar harcandı. Aylık ortalama dolar kurları esas alındığında bu tutar yaklaşık 567,7 milyon dolarda kaldı. Buna göre ithalata ayrılan kaynak, yerli hayvancılığa verilen desteğin 3,2 katına ulaştı. Haber Merkezi

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