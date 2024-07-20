"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
20 TEMMUZ 2024 CUMARTESİ - YIL: 55

Srebrenitsa soykırımından dünya ve Avrupa ders çıkarmalı

20 Temmuz 2024, Cumartesi 02:15
Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Başkanı ve Boşnak üyesi Denis Becirovic, Srebrenitsa’daki soykırımdan dünyanın ve Avrupa’nın ders çıkarması gerektiğini söyledi.

Becirovic, İngiltere’nin Woodstock kasabasında bulunan Blenheim Sarayı’ndaki Avrupa Siyasi Topluluğu’nun (AST) 4’üncü zirvesine katılmak için gittiği Londra’da Srebrenitsa soykırımını anma günü etkinliğine katıldı. İngiliz hükümeti temsilcilerine ve milletvekillerine hitap eden Becirovic, 1995’in Temmuz ayında Sırp birliklerin en az 8 bin 372 Boşnak sivili acımasızca öldürdüğü soykırımın tanınması yönünde destek veren İngiltere’ye teşekkür etti.

RUSYA’YA RAĞMEN KARAR ÇIKTI

Becirovic, şöyle konuştu: “Ne yazık ki bu kararın kabul edilmesi Rusya tarafından engellenmişti. Yine de adalet mücadelemize devam ettik ve karar bu yılın mayıs ayında BM Genel Kurulu’nda kabul edildi. Bu karara (11 Temmuz’un ‘Srebrenitsa Soykırımı’nı Anma Günü’ ilan edilmesi kararı) destek veren İngiltere’ye ve diğer ülkelere teşekkür ediyorum. Srebrenitsa’daki soykırımı uluslararası alanda anma kararı, BM Genel Kurulu’nun aldığı ahlaki ve medeniyet taraftarı bir karardı.”

Soykırım her yerde hatırlatılmalı

Becirovic, dünyanın ve Avrupa’nın Srebrenitsa’da yaşananlardan ders çıkarması gerektiğini, başlangıçta engellenemeyen kötülüklerin daha büyük ve tehlikeli hale geldiğini kaydetti. Becirovic, Avrupa’da ve dünyada Srebrenitsa’daki soykırımı hatırlama kültürünün daha da geliştirilmesini istedi.

AA

Okunma Sayısı: 312
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    İsrail suyu silah olarak kullanıyor - Gazze'deki temiz su sıkıntısı artarak devam ediyor!

    3,5 milyon hane aşırı yoksul

    Motosiklet kazalarında bir yılda 548 kişi öldü

    Srebrenitsa soykırımından dünya ve Avrupa ders çıkarmalı

    Piyade Yarbay Abdullah Cem Demirkan, tedavi gördüğü hastanede şehit oldu

    Cesetleri yok eden bomba

    Kararı doktoru verecek

    Yanlış hesap Bağdat’tan döner

    Yandaşların cebine 37 milyar dolar girdi

    Devran değişecek, hesap sorulacak

    Microsoft: Tüm hizmetler kurtarıldı

    Emekliliğe yeni sistem geliyor

    10 dakikada ertelendi

    TÜİK’e göre Türkiye’ye gelenden çok giden var

    Marmara Denizi'nde 4,1 büyüklüğünde deprem

    Manuel viteste tarihi düşüş

    Teknik aksaklık hakkında Microsoft'tan açıklama

    AKOM'dan İstanbul'a Afrika-Basra sıcakları uyarısı

    Gazze hepimiz için kara leke

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    “Kendimizi size kullandırtmayız”
    Cevher İLHAN

    “15 Temmuz” vahameti
    Ali FERŞADOĞLU

    Hedef, tüm cemaat ve tarikatların kökünü kazımaktı
    Ahmet BATTAL

    Eli öpülecek devleti büyüten AKP
    Genel

    Piyade Yarbay Abdullah Cem Demirkan, tedavi gördüğü hastanede şehit oldu
    Genel

    Devran değişecek, hesap sorulacak
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Faruk ÇAKIR

    Alın size adalet!
    Genel

    Cesetleri yok eden bomba
    Genel

    Yanlış hesap Bağdat’tan döner

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2024, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.