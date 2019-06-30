Sudan'da asker karşıtları yeniden sokaklarda

Sudan'da askerlerin yönetimi sivillere devretmesini isteyen on binlerce protestocu başkent Hartum'da yeniden sokaklara çıktı.

Öfkeli kalabalık Sudan Savunma Bakanlığı'na doğru yürürken göstericileri durdurmaya çalışan askerler havaya ateş açtı. "Milyonluk yürüyüş" adı verilen ve ellerinde Sudan bayrakları taşıyarak "sivil yönetime evet", "askeri vesayet istemiyoruz" gibi sloganlar atan eylemciler, devrimin henüz tamamlanmadığını, generaller yönetimi sivil idarecilere devredinceye kadar gösterilerine devam edeceklerini bildirdi. Kentin birçok noktasına askerler konuşlandırılırken güvenlik güçleri bazı bölgelerdeki eylemcileri dağıtmak için zaman zaman göz yaşartıcı gaz kullandı. Euronews Türkçe

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