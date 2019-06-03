Sudan'da askerler oturma eylemi yapan göstericilere ateş açtı: 9 ölü

Sudan'da güvenlik güçleri, başkent Hartum'da Genelkurmay Başkanlığı binasının önünde uzun süredir devam eden oturma eylemine son vermek için harekete geçti. Askerlerin açtığı ateş sonucu en az 9 kişinin öldüğü, çok sayıda kişinin de yaralandığı bildiriliyor.

Eylemlere önderlik eden Sudan Odalar Birliği'nden yapılan kısa açıklamada, "Oturma eylemini dağıtmak için bir girişim başlatıldı" denildi. Görgü tanıkları, eylemcilerin barikatlar kurduklarını ve güvenlik güçlerini uzak tutmak için bu barikatları ateşe verdiklerini söyledi. Twitter'da paylaşılan videolarda yaralanan insanlar görülüyor. Ancak bu videolar henüz bağımsız kaynaklarca doğrulanmadı. Eylemciler sivil yönetim istiyor Sudan, Devlet Başkanı Ömer El Beşir'in Nisan ayında darbeyle devrilmesinden sonra Geçici Askeri Konsey tarafından yönetiliyor. Eylemciler ise ülkede iktidarı sivil bir yönetimin devralmasını istiyor. Geçen ay eylemcilerin liderleri ve generallar, yeni yönetimin yapısı ve 3 yıl içinde sivil yönetime geçiş üzerinde uzlaştıklarını duyurmuştu. Ancak geçiş dönemindeki en yüksek karar mercii olacak konseyin yapısı üzerinde uzlaşılmadığı bildirilmişti. Konseyde çoğunluğun sivillerde mi yoksa askerlerde mi olacağı konusunda anlaşma sağlanamamıştı. BBC Türkçe

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