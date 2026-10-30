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Hukukta helâlleşmek yoktur, hesap vermek vardır

30 Ekim 2026, Cuma 22:56
Yeniden Refah Partisi Sözcüsü Suat Kılıç, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, sermaye piyasalarındaki fon soruşturmasına eleştirilerde bulundu.

Kılıç, paylaşımında şu ifadeleri kullandı: “Fon dolandırıcılığından adam kayırarak, holding seçip ayıklayarak mı kurtulacaksınız? ‘Seçkin iş insanları’nın mal varlıklarına yargı tarafından konulan tedbirlerin aynı gün, hatta aynı saat içinde kaldırılması, dolandırılan milyonların çözüm beklentisini sarsıyor. Hiç değilse fon dolandırıcılığında imtiyazlı zümrelerinizi korumayın, kollamayın, ayıklamayın. Çaldıklarını iade etmeleri yetmez, fonda batırılan ana paraların iadesi hangi kaynaktan ve ne zaman yapılacak? Çöküşün devam ettiği borsadaki kayıplar nereden, nasıl karşılanacak? Devlete ve piyasaya yönelik güven kaybının maliyeti nasıl hesaplanacak? Hukukta helâlleşmek yoktur, hesap vermek vardır.”

Ankara-Anka

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