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8 HAZİRAN 2019 CUMARTESİ - YIL: 50

Sudan'da iki muhalif lider tutuklandı

08 Haziran 2019, Cumartesi 20:23
Ordunun yönetime el koyduğu Sudan'da iki muhalefet lideri Muhammed Esmat ve İsmail Celab, ara buluculuk yapma amacı ile ülkeye gelen Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmed'le görüşmeleri sonrası tutuklandı.

Sudan'ı ziyaret eden Başbakan Ahmed, cuma günü yönetimi devralan asker ve sivil muhalif taraflara demokrasiye geçiş için gereken "cesareti" gösterme çağrısı yaptı. Ancak görüşmelerden somut bir sonuç çıkmadı.

Ahmed, Sudan'a ziyaretinin ardından yaptığı yazılı açıklamada, ordunun görevinin "geçiş sürecinde aktif ve yapıcı bir rol üstlenmek" olduğunu dile getirdi.

Sudan resmi haber ajansı SUNA, ülkeyi şu anda yöneten Askeri Geçiş Konseyi'nin Abiy Ahmed'in ziyaretinden mutluluk duyduğunu dile getirdi. Muhalifleri tutuklayan Konsey, ülkede demokratik geçişi yerleştirecek karşılıklı anlayış içindeki müzakereler için açık olduğunu dile getirdi.

Sudan Halkının Özgürleşme Hareketi-Kuzey'in (SHÖH-K) lideri Celab cumartesi sabahı evinde, Özgürlük ve Değişim Bildirgesi Güçleri (ÖDBG) lideri Esmat ise cuma günü Etiyopya Başbakanı Ahmed'le görüştükten bir kaç saat sonra tutuklandı. SHÖH-K'nın sözcüsü Mübarek Ardol da tutuklananlar arasında yer aldı.

Celab'ın yardımcısı Raşid Enver tutuklanan kişilerin nerede tutulduğunu ve neden tutuklandıklarını bilmediğini söyledi.

Esmat ve Celab, Sudan muhalefetini bir araya getirerek Aralık ayından bu yana ülkede görülen Ömer el-Beşir karşıtı gösterileri organize eden Özgürlük ve Değişim İttifakı'nın önde gelen liderlerindendi.

3 Haziran'da Sudan Ordusu ülkenin başkenti Hartum şehrindeki askeri üs önünde oturma eylemi yapan halka kanlı bir şekilde müdahale etti. Muhalifler, ordunun müdahalesinde 113 kişinin hayatını kaybettiğini dile getirirken hükümet ölü sayısını 61 olarak açıkladı.

Euronews Türkçe

Etiketler: Sudan, muhalif, lider
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