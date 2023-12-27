"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
28 ARALIK 2023 PERŞEMBE - YIL: 54

Sudan’daki iç savaş 9. ayına girdi: 14 milyon çocuk acil insanî yardım bekliyor

27 Aralık 2023, Çarşamba 22:29
İç savaşın 9. ayına girdiği Sudan’da çatışma bölgelerindeki herkesin açlık ve hastalık tehdidi altına girdiği, özellikle kanser hastası çocukların zor durumda olduğu bildirildi.

Hartum savaşı 9’uncu ayına girdi. Savaşın şiddeti artıp devam ettikçe, Birleşmiş Milletler’in (BM) vatandaşların büyük bir kesiminin etkileneceği konusunda uyardığı raporlarda, başta çocuklar olmak üzere çatışma bölgelerindeki herkesin açlık ve hastalık tehdidi altına girdiği vurgulanıyor. UNICEF, 14 milyon Sudanlı çocuğun acil kurtarma ve insani yardıma ihtiyacı olduğunu, bunların dokuz milyonunun hâlâ çatışmalardan etkilendiğini, altı milyon Sudanlının ise kıtlığa bir adım uzaklıkta olduğunu belirtti. Genel olarak kanserli vatandaşlar, özel olarak da kanserli çocuklar savaş nedeniyle tehdit altındaydı.

Çocuklar ölüme terk ediliyor

İstatistiklere göre, ülkede her ay 2 bin 500 kanser hastası çocuk bulunuyor ve bunlar, kanserli çocukların tedavisine yönelik iki ayrı merkeze dağıtılıyor. Sağlık sistemi çökünce bu merkezler kapılarını kapattı ve savaşın başlamasından bu yana dozlar kesildi. Bu beklenen bir durumdu, zira bu grup kemoterapi dozlarında, ilaçlarında ve hatta tedavilerinde kesintiler yaşamaya devam ediyordu. Sınırlı sayıda olan ve mevcut dozu almak için binlerce kilometre yol kat edilen merkezler de kapatıldı. Özellikle de çatışmanın birkaç gün önce yayıldığı El Cezire eyaletindeki Vad Medeni şehrinde varolan merkezin kapatılması ciddi sıkıntı yarattı. Vad Medeni krizi kanserli çocuklar için açık bir tehdit oluşturuyor.

TEDAVİ EDİLEMİYORLAR

Kanser hastası çocukların bakımına yönelik Joanna Amal dinlenme evlerinin Genel Sekreteri Alameddin el-Emin şöyle diyor: Biz Şu anda çocukları çok güvenli bir yere götürebildik ama tedavi edici müdahalelerden yoksunlar ve biz de tedavinin güvenli şehirlerde sağlanması için bir mekanizma oluşturmaya çalışıyoruz. Gönüllü aktivist Yasmin el-Hadi şöyle dedi: Bu çocukların durumu felaket ve bu koşullar altında tüm tarafların müdahalesini ve iş birliğini gerektiriyor, çünkü kemoterapinin kesilmesi  binlerce çocuğu ölümle veya sağlık durumlarında bozulmayla tehdit ediyor. Önümüzdeki iki ay içinde temin edilmesi gereken 30 bin dolar değerindeki ilaca acil ihtiyaç var ve biz de bu konuda dışarıdan yardım almaya çalışıyoruz.

Haber Merkezi

Okunma Sayısı: 289
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    İsrail organ hırsızlığı da yapıyor

    Akademik özgürlükte Kuzey Kore ligindeyiz

    Sudan’daki iç savaş 9. ayına girdi: 14 milyon çocuk acil insanî yardım bekliyor

    "Gerçekte kim Nazi gibi davranıyor?"

    Asgari ücret 17 bin 2 lira olarak açıklandı, 700 lirası asgari ücret desteği - TÜRK-İŞ: Talebimiz 18 bin liraydı, yılda 2 kere olsun

    Anadolu Otoyolu'nda Ankara yönü ulaşıma kapandı

    Ortalama kira asgari ücretin 1.5 katı

    İktidar tarafındaysanız suç yok!

    Yemek artıklarından 600 kilogram kedi ve köpek maması üretildi

    ABD, Güney Kore'ye 20 adet F-35A savaş uçağı satacak

    İddialar doğru mu?

    Türkiye'ye F-16 satışına ilişkin ABD'den açıklama

    Alıkonulan 80 Filistinlinin cenazesi İsrail'den teslim alındı

    ABD, Apple'ın en yeni akıllı saatlerinin satışını yasakladı

    Malatya - Doğanşehir'de 4,3 büyüklüğünde deprem

    'Asgari ücreti bu hafta içinde açıklamayı arzu ediyoruz'

    Gazze'de insani felaket kötüleşiyor

    Ateşli çocuğu okula göndermeyin

    Hastalar kovid mi grip mi belli olmuyor

    En Çok Okunanlar

    İbrahim Günaydın

    Peygamberimiz (asm) şu 30 belâdan Allah’a sığınırdı
    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Pençe-Kilit soruları
    Mikail YAPRAK

    Burnundan kıl aldırmayanların başı çok ağrır!
    Cevher İLHAN

    Dini suiistimal tuzağı
    Ali FERŞADOĞLU

    “Atâ, kaza kanununu; kaza da kaderi bozar” ne demektir?
    Süleyman KÖSMENE

    Allah bizi rızasına almak istiyorsa...
    Risale-i Nur'dan

    Bâkî-i Hakikî’nin yolunda bir saniye, bir senedir
    Ali Rıza AYDIN

    Gazze, gazele döndü
    Faruk ÇAKIR

    Mümkün olan her şeyi yaptık mı?
    M. Latif SALİHOĞLU

    Yardımlaşma ile cebelleşme arasında

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2023, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.