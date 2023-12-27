Sudan’daki iç savaş 9. ayına girdi: 14 milyon çocuk acil insanî yardım bekliyor

İç savaşın 9. ayına girdiği Sudan’da çatışma bölgelerindeki herkesin açlık ve hastalık tehdidi altına girdiği, özellikle kanser hastası çocukların zor durumda olduğu bildirildi.

Hartum savaşı 9’uncu ayına girdi. Savaşın şiddeti artıp devam ettikçe, Birleşmiş Milletler’in (BM) vatandaşların büyük bir kesiminin etkileneceği konusunda uyardığı raporlarda, başta çocuklar olmak üzere çatışma bölgelerindeki herkesin açlık ve hastalık tehdidi altına girdiği vurgulanıyor. UNICEF, 14 milyon Sudanlı çocuğun acil kurtarma ve insani yardıma ihtiyacı olduğunu, bunların dokuz milyonunun hâlâ çatışmalardan etkilendiğini, altı milyon Sudanlının ise kıtlığa bir adım uzaklıkta olduğunu belirtti. Genel olarak kanserli vatandaşlar, özel olarak da kanserli çocuklar savaş nedeniyle tehdit altındaydı.

Çocuklar ölüme terk ediliyor

İstatistiklere göre, ülkede her ay 2 bin 500 kanser hastası çocuk bulunuyor ve bunlar, kanserli çocukların tedavisine yönelik iki ayrı merkeze dağıtılıyor. Sağlık sistemi çökünce bu merkezler kapılarını kapattı ve savaşın başlamasından bu yana dozlar kesildi. Bu beklenen bir durumdu, zira bu grup kemoterapi dozlarında, ilaçlarında ve hatta tedavilerinde kesintiler yaşamaya devam ediyordu. Sınırlı sayıda olan ve mevcut dozu almak için binlerce kilometre yol kat edilen merkezler de kapatıldı. Özellikle de çatışmanın birkaç gün önce yayıldığı El Cezire eyaletindeki Vad Medeni şehrinde varolan merkezin kapatılması ciddi sıkıntı yarattı. Vad Medeni krizi kanserli çocuklar için açık bir tehdit oluşturuyor.

TEDAVİ EDİLEMİYORLAR

Kanser hastası çocukların bakımına yönelik Joanna Amal dinlenme evlerinin Genel Sekreteri Alameddin el-Emin şöyle diyor: Biz Şu anda çocukları çok güvenli bir yere götürebildik ama tedavi edici müdahalelerden yoksunlar ve biz de tedavinin güvenli şehirlerde sağlanması için bir mekanizma oluşturmaya çalışıyoruz. Gönüllü aktivist Yasmin el-Hadi şöyle dedi: Bu çocukların durumu felaket ve bu koşullar altında tüm tarafların müdahalesini ve iş birliğini gerektiriyor, çünkü kemoterapinin kesilmesi binlerce çocuğu ölümle veya sağlık durumlarında bozulmayla tehdit ediyor. Önümüzdeki iki ay içinde temin edilmesi gereken 30 bin dolar değerindeki ilaca acil ihtiyaç var ve biz de bu konuda dışarıdan yardım almaya çalışıyoruz.

Haber Merkezi