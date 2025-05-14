Terör örgütü PKK’nın feshi ve silahların bırakılması kararını değerlendiren Diyarbakırlılar, “Barışın kaybedeni yok, kazananı çoktur” mesajı verdi.

Diyarbakır sakinlerinden İhsan Nergiz terör örgütü PKK’nın silahları bırakmasını önemli bir gelişme olarak gördüklerini ifade ederek, “Bu kararın Kürt ve Türk halkı için güzel bir durum olmasını diliyorum. Hiçbir ananın gözyaşı artık akmasın, analar ağlamasın” dedi.

Mehmet Bayhan ise PKK’nın silah bırakmasını güzel bir gelişme olarak gördüklerini söyledi. Bayhan, “Kürt ve Türk halkları için inşallah iyi olur. Bundan sonraki süreçte adaletli gelişmelerin yaşanmasını bekliyoruz” ifadelerini kullandı. CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu ise, “Bugün itibariyle sonuçta artık silahın, çatışmanın, şiddetin ve terörün olmadığı bir dönem başlıyor. Hem Diyarbakır için hem bölge için hem de Türkiye için. Bu bir tarihî dönüm noktasıdır” dedi.

Diyarbakır - Anka