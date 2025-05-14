“Yargı bağımsız olmalı”

Danıştay Başkanı Zeki Yiğit, Danıştay'ın 157. Kuruluş Yıl Dönümü Töreni'ndeki konuşmasında, "Yargıya güvenin artırılması için alınabilecek önlemlerin ilk adımı, yargının bağımsızlığını ve tarafsızlığını güçlendirmek olmalıdır" dedi.
Yargıya duyulan güvenin azalmasının, bireylerin hukuki yollara ve güvencelere olan inancını zayıflatacağını vurgulayan Yiğit, şunları söyledi: "Yargı kararlarının gerekçeli, istikrarlı, tutarlı ve öngörülebilir olması, yargılamaların makul sürede tamamlanması da yargıya olan inancı pekiştirecektir." Yiğit, "Adalet, toplumun vicdanıdır. Devletleri güçlü kılan ve toplumları yaşatan adalettir. Devletler ancak adaletle ebedîleşir, zulüm ve adaletsizlikle de yok olur" diye konuştu.
AA