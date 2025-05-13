Mülakat mağduru öğretmen adaylarının sözcülüğünü yapan Özkan Özdemir, İçişleri Bakanlığı önünde yapmış olduğu açıklamada, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’e seslenerek, “Komisyonlar arası koordinasyonu sağlamak ve adaylar arasında yaşanılacak olan puanlama dengesizliğin önüne geçmek için gerekli eğitimleri komisyon üyelerinize vermeniz gerekiyor. Bunu yaptınız mı? Yapmadınız. Kobay fare gibi mülakat garabetinde emeklerimizi gasp ettiniz” ifadelerini kullandı.

Mülakat hukuka uygun değil Ankara - Anka

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