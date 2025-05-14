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14 MAYIS 2025 ÇARŞAMBA - YIL: 56

Problemler işleyen tam demokrasi ile çözülür

14 Mayıs 2025, Çarşamba 02:28
DP LİDERİ UYSAL: TÜRKİYE’DE HER BİR MESELENİN ÇÖZÜMÜ DAHA FAZLA HÜRRİYET, ADALET, İŞLEYEN TAM DEMOKRASİ İLE MÜMKÜNDÜR

ÇÖZÜM YERİ MECLİS

Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, “Türkiye’de her bir sorunun çözümü ancak ve ancak daha fazla hürriyet, daha fazla adalet, AKP’nin müsaade ettiği kadar demokrasi ile değil ‘İşleyen tam demokrasi’ ile mümkündür!” dedi.

ZAMAN AYARLI BİR SÜREÇ

Uysal, Öcalan'ın 'Barış çağrısı' diye lanse edilen açıklamasının, etnik bölücü siyaset cephesinden bir stratejik manevra, AKP iktidarı cephesinden ise ‘süreç’ ‘kayıt ve şarta bağlı’ yeni anayasa ile zaman ayarlıdır” değerlendirmesinde bulundu.

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Problemler işleyen tam demokrasi ile çözülür

DP Genel Başkanı Gültekin Uysal, Türkiye’deki sorunların çözüm yolunun, iktidarın sınır koyduğu değil, kurumlarıyla işleyen tam bir demokrasi olduğunu vurguladı.

Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, sosyal medya hesabından PKK terör örgütünün fesih açıklamasını değerlendirdi.

Uysal, “Etnik Bölücü Siyasetin nihaî programı değişmez! Terörle Mücadele, Etnik Bölücü Siyaset ile mücadelenin bir parçasıdır; ve güya PKK ulusal ve uluslararası alanda terör örgütü damgasıyla yürütemez olduğu siyasî mücadelesini bir ileri etaba taşımak için silahlı mücadeleyi bırakacağını kongre yaptık diyerek kamuoyuna açıklamıştır. Ve bugün PKK, silahlı mücadele ile ‘uyanışı sağladığını, Etnik Bölücü Siyasetine devam edeceğini, yeni bir faza geçtiğini’ ifade etmektedir. Biz de Demokrat Parti olarak ifade ediyoruz ki; Etnik Bölücü siyaset hangi kılığa girerse girsin ister silahlı, ister silahsız onunla sonuna kadar mücadele edeceğiz” dedi.

Daha fazla adalet daha fazla hürriyet şart

Türkiye’nin birliği, huzuru ve istikrarından ziyade her şeyin merkezine ‘bir kişinin’ iktidarının konulduğunu, AKP iktidarı ve Cumhur İttifakı’ndan doğru sonucun çıkması beklenmeyeceğini de dile getiren Uysal, “Türkiye’de her bir sorunun çözümü ancak ve ancak daha fazla hürriyet, daha fazla adalet, AKP’nin müsaade ettiği kadar Demokrasi ile değil ‘İşleyen Tam Demokrasi’ ile mümkündür!  Amaç milyonlarca vatandaşımızın üzerinden PKK vesayetini kaldırmak olmalıyken PKK’nın isim ve ambalaj değiştirerek vesayetinin kurumsallaşmasını sağlamakla, hedeflenen huzur tahkim edilemez. Bu anlayış ve usulle endişe etmekteyiz ki karşı karşıya olduğumuz etnik bölücü problem ‘başkalaştırılarak’ daha da çetrefilli hâle gelecektir!” ifadelerini kullandı.

Mehmet Kara - Ankara
[email protected]

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