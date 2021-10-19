Suriye Anayasası için 6. tur

Birleşmiş Milletler (BM) Cenevre Ofisi’nde başlayan Suriye Anayasa Komitesi toplantılarının altıncı turunun ilk gününde anayasanın temel ilkeleri ele alındı.

Beşşar Esad rejimi, sivil toplum kuruluşları ve Suriye muhalefeti temsilcilerinin her birinden 15’er kişiden oluşan anayasanın “Küçük Grup” üyeleri yaklaşık 9 ay sonra Cenevre’de yeniden bir araya geldi. BM Suriye Özel Temsilcisi Geir O. Pedersen’in başkanlık ettiği toplantıların ardından rejim heyeti açıklama yapmadı. Pedersen’in ise BM’deki ofisinde çalışanlarıyla toplantılara devam ettiği öğrenildi. Toplantılarda muhaliflerin eş başkanlığını yürüten eski Suriye Muhalif ve Devrimci Güçler Ulusal Koalisyonu (SMDK) Başkanı Hadi el Bahra, “Önümüzde teknik ve usûle ilişkin hiçbir engel kalmamış olup, ilk toplantıda metodoloji ve mekanizmalar fiilen uygulanmış ve anayasadaki temel ilkelerin görüşülmesine başlanmıştır.” şeklinde konuştu. Egemenliğin anayasadaki temel ilkelerden biri olduğunun altını çizen Bahra, rejimin bu maddeye ilişkin yazılı metni komiteye sunduğunu ve diğer önerilerle birlikte egemenlik ilkesinin de toplantılarda üyelerce tartışıldığını ifade etti.