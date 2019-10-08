Suriye'de rejim Anayasa Komitesi üyesini alıkoydu

Esed rejimi, Lübnan'dan Suriye'ye geçtiği sırada Müzakere Yüksek Komitesi ve Anayasa Komitesi üyesi Avukat Muhammed Ali Sayığ'ı alıkoydu.

Beşşar Esed rejiminin, Anayasa Komitesi üyesi avukat Muhammed Ali Sayığ'ı Lübnan-Suriye sınırından ülkeye giriş yapacağı sırada alıkoyduğu bildirildi. Sivil toplum kuruluşu Suriye Demokratik Değişim ve Ulusal Koordinasyon Kurulundan yapılan açıklamada, rejim güçlerinin, muhaliflerin oluşturduğu Müzakere Yüksek Komitesi ve aynı zamanda Anayasa Komitesi üyesi avukat Muhammed Ali Sayığ'ı yerel saatle 08.00'de Suriye-Lübnan sınırındaki El Cideyde kapısında alıkoyduğu ifade edildi. Açıklamada, Sayığ'ı alıkoyan birimin Genel İstihbarat İdaresine bağlı 279 no’lu Dış İstihbarat Şubesi olduğu bilgisi paylaşıldı. AA

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