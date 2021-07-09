Suudi Arabistan'dan Kurban Bayramı açıklaması

Suudi Arabistan resmi ajansı SPA'da yer alan habere göre, Suudi Arabistan Yüksek Mahkemesi, 11 Temmuz Pazar gününün (yarından sonra) zilhicce ayının ilk günü olduğunu ve hac farizasının yapılacağı arife gününü ise 19 Temmuz Pazartesi olarak ilan etti.

Açıklamada, hicri takvimin 12. ayı zilhiccenin onuncu gününe tekabül eden Kurban Bayramı'nın ilk gününün de 20 Temmuz Salı günü idrak edileceği belirtildi. Suudi Arabistan Hac ve Umre Bakanlığı, 12 Haziran'da, hac ibadeti için yurtdışından kimsenin kabul edilmeyeceğini, yalnız ülke içinden kronik rahatsızlığı olmayan, 18 ila 65 yaş arasında ve aşı olmuş kişilerden 60 bin kişinin hac farizasını yerine getirebileceğini açıklamıştı Suudi Arabistan, Kovid-19 salgını nedeniyle geçen yıl da sadece ülke içinden ve sınırlı sayıda hacı adayını kabul etmişti. AA

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