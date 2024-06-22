Tacikistan başörtüsünü yasakladı!

Tacikistan Parlamentosu, başörtüsü takılmasını yasaklayan düzenlemeyi onayladı. Bu düzenleme, Tacikistan’ın Temsilciler Meclisi’nde geçtikten sonra, son olarak da Milli Meclis’ten onay aldı.

Ülkenin 20 yıldır cumhurbaşkanlığını yapan İmamali Rahman’ın da bu yeni yasayı onaylaması bekleniyor. Yasaya göre, “ülke kültürüne ait olmayan yabancı giysi” olarak tanımlanan başörtüsünün Tacikistan’da giyilmesi, ithal edilmesi, satılması ve reklamı yasaklandı.

Serbestiyet’in haberine göre, yasayı ihlal eden vatandaşlar 7 bin 920 Tacikistan Somoni’si (yaklaşık 25 bin TL) ceza ödeyecek. Eğer yasayı hükümet yetkilileri ihlal ederse ceza 54 bin Somoni’ye, dini otoriteler ihlal ederse 57 bin 600 Somoni’ye çıkacak. Tacikistan’da başörtüsü bir süredir gayri resmi bir şekilde fiilen yasaktı. Daha önce kamu kurumlarında başörtüsü takmanın yasaklandığı Tacikistan’da, 2007 yılında da kız öğrencilerle ilgili hem başörtüsünün hem de mini etek giymenin yasaklandığı bir düzenleme uygulamaya konmuştu.