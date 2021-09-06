Taliban’dan peçe talimatı

Taliban, Afganistan’da bugün başlayan yüksek öğrenim için bir genelge yayımlayarak özel üniversitelerde eğitim alacak kadın öğrencilerin yüzlerinin büyük kısmını örtecek peçe ile siyah bir kıyafet giymeleri talimatı verdi.

Taliban, Afganistan’da bugün başlayan yüksek öğrenim için bir genelge yayımlayarak özel üniversite- lerde eğitim alacak kadın öğrencilerin yüzlerinin büyük kısmını örtecek peçe ile siyah bir kıyafet giymeleri talimatı verdi. Ayrıca genelgede sınıfların ya cinsiyete göre ya da en azından bir perde ile ayrılması gerektiği bildirildi. Örgütün eğitim otoriteleri tarafından yayınlanan talimatta, kız öğrencilere sadece kadın hocaların ders verebileceği, bunun mümkün olmaması halinde ‘yaşı ileri’ ve ‘karakteri sağlam’ erkek hocaların ders verebileceği yer aldı. t24’ün haberine göre, söz konusu yönetmelik, 2001’de Taliban iktidarının sona ermesinden bu yana sayıları hızla artan özel okul ve üniversiteleri kapsıyor. Hafta sonu yayınlanan yeni yönetmelikte kadınların burka giymesi yönünde bir emir bulunmasa da kız öğrencilerden sadece gözleri görünecek şekilde, yüzün tamamını örten peçe takması isteniyor. Kararname, özel üniversitelerin imkânlarına göre kadın hoca istihdam etmelerini öngörüyor. Genelgede, “Kadın hoca istihdamı mümkün değilse, üniversiteler bu durumda davranışları iyi olan, yaşlı erkek hocaları işe almaya çalışmalı” denildi.

Pratikte zor

Ayrı sınıflarda eğitim almanın yanı sıra kız öğrencilerin derslerinin erkek öğrencilerden 5 dakika önce bitirilmesi gerekiyor. Taliban’a bağlı Yüksek Öğretim Bakanlığı’nca yayınlanan yönetmelikte kadın hoca ve öğrencilerin, erkekler binayı boşaltıncaya kadar beklemesi gerekiyor. Adının açıklanmasını istemeyen bir profesör, “Pratikte bu zor. Kızları ayıracak yeterli kadın eğitmenimiz ve sınıfımız yok.” diye konuştu. Aynı hoca, “Ancak kızların okula ve üniversiteye gitmesine izin vermeleri büyük ve olumlu bir adım.” değerlendirmesinde bulundu. Taliban, 1996 ile 2001 yılları arasında iktidarda bulunduğu dönemde kadınların çalışmasını ve kız öğrencilerin okula ve üniversiteye gidişlerini yasaklamıştı.