DESAM Başkanı Gürkan Avcı, “Çocuklar için yardım değil hak; temenni değil güvence ve samimî devlet politikası istiyoruz” dedi.

Eğitim bütçesi gelecek meselesidir

ANKARA / YENİ ASYA - MEHMET KARA

20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü dolayısıyla güncel istatistikler, bilgi, veri ve uzman görüşleri esas alınarak çok önemli bir rapor hazırladıklarını kaydeden Demokratik Etütler ve Eğitim Stratejik Araştırma Merkezi (DESAM) Yönetim Kurulu Başkanı Gürkan Avcı, “Türkiye, çocuklarına ne kadar iyi bakıyorsa, geleceğine de o kadar iyi bakıyor demektir. Çocuk Hakları bir lütuf değil, devletin ve toplumun çocuğa karşı hukukî, ahlâkî ve tarihsel sorumluluğudur” dedi.

Çocuklar için yardım değil hak istiyoruz

Raporla ilgili, “Türkiye’nin çocukları yalnızca yoksullukla değil; eşitsizlikle, ihmalle, şiddetle, güvensizlikle ve geleceksizlikle mücadele ediyor! Çocuklar için yardım değil hak; söylem değil samimî devlet politikası istiyoruz” dedi. Raporda beslenme hakkı, çocuk yoksulluğu, çocuk işçiliği, şiddet ve istismarın önlenmesi, okul güvenliği, akran zorbalığı, ruh sağlığı, dijital haklar, engelli ve göçmen çocukların eşitliği ile çocukların karar süreçlerinde dinlenmesi gibi başlıklar ele alındı. Avcı sözlerini, “Çocukların bugününü korumak, Türkiye’nin yarınını güvence altına almaktır. 20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü vesilesiyle bütün yetkilileri ve toplumun her kesimini çocukların hakları çin ortak sorumluluk almaya çağırıyoruz.” diye tamamladı.