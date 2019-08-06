Taliban'dan seçimlerde saldırı düzenleme tehdidi

Taleban, Afganistan’da önümüzdeki ay yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimlerini düzmece olarak niteledi ve halktan sandık başına gitmemesini istedi. Taleban ayrıca halkın sandık başına gitmesini önlemek adına savaşçılarının ellerinden geleni yapacaklarını ve saldırılar düzenleyeceklerini de ilan etti.

Taliban, seçimler yerine Amerika’yla yürütülen görüşmelere odaklanılması gerektiğini söyledi. Taliban hali hazırda Amerika’yla ülkede yabancı kuvvetlerin çekilmesine yönelik olarak görüşmeler yürütüyor. Taliban yabancı askerlerin çekilmesi karşısında Afganistan’da terör örgütlerinin barınmasına müsade etmeyeceğinin garantisini veriyor.

Bu çerçevede Taliban tarafından yapılan açıklamada “Bu seçim süreci belirli bir kesim siyasetçinin egosunu tatmin etmek ve sıradan halkı aldatmaktan başka birşey değildir” denildi.

Önümüzdeki ay yapılacak seçimleri halen devlet başkanı olan Eşref Gani’nin kazanacağı tahmin ediliyor. Gani, seçimlerin planlanan tarihte yapılacağını söylüyor.

Eski bir Dünya Bankası çalışanı olan ve Amerika’nın desteklediği Gani 2014 yılında hile yapıldığı iddia edilen seçimleri kazanarak devlet başkanlığı koltuğuna oturmuştu.

Seçimlerin yapılmasına karşı çıkan Taliban bu konuda tehditlerde de bulundu. Açıklamada “Kayıp vermekten kaçınmak için vatandaşlarımızın mitingler ve benzeri potansiyel siyasi alanlardan uzak durmaları gerekmektedir” denildi.

Açıklamada ayrıca “Seçimin yabancı destekçileri de Afganistan’daki işgalin sona ermesi ve gerçek barışın tesis edilmesine odaklanmalılar. Devam eden kritik barış süreci bir iki kişin sabote edilmemeli” ifadeleri yer aldı.