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30 EKİM 2021 CUMARTESİ - YIL: 52

Taliban: Dünya ülkeleri Afganistan'ı resmi olarak tanımalı

30 Ekim 2021, Cumartesi 18:38
Taliban Sözcüsü ve geçici hükümetin Kültür Bakan Yardımcı Vekili Zabihullah Mücahid, ABD başta olmak üzere dünya ülkelerinin Taliban yönetimini resmi olarak tanımaya ihtiyacının olduğunu belirterek, "Dünya ülkeleri önce Afganistan'ı resmi olarak tanımalı." dedi.

Mücahid, Afganistan'ın başkenti Kabil'deki Hükümet Basın Merkezi’nde düzenlediği basın toplantısında, açıklamalarda bulundu.

Taliban yetkililerinin son bir haftada Rusya, İran, Özbekistan, Pakistan ve Türkmenistan başta olmak üzere bu ülkelerin yetkilileriyle görüştüğünü kaydeden Mücahid, görüşme kapsamında gerçekleşen diplomatik trafiğin olumlu geçtiğini vurguladı.

Mücahid, Afganistan'ın başka ülkelere herhangi bir tehdit oluşturmadığını, ülkede güvenliğin sağlandığını, yasalara dayanan bir hükümet kurulduğunu ve halkın refahının sağlandığını savundu.

Taliban hükümetinin resmi olarak tanınması için bazı ülkelerle görüşüldüğünü aktaran Mücahid, şu ifadeleri kullandı: "Amerika başta olmak üzere dünya ülkelerinin Taliban'ı resmi olarak tanımaya ihtiyacı var. Çünkü Taliban yönetim olarak resmi tanınmanın gerekli şartlarını yerine getirdi. Dünya ülkeleri önce Afganistan'ı resmi olarak tanımalı. Çünkü, Afganistan başka ülkeler için tehdit oluşturacak bir toprak değildir."

Mücahid, Taliban yönetiminin resmi olarak tanınmasının Afgan halkının doğal hakkı olduğunu sözlerine ekledi.

ABD’ye "büyükelçiliği aç" çağrısı

ABD'ye yeniden Kabil'deki büyükelçiliğini faaliyete geçirmesi çağrısı yapan Mücahid, "ABD başta olmak üzere tüm dünya ile diplomatik ilişkilerimizi geliştirmek istiyoruz." İfadelerini kullandı.

Euronews Türkçe

Etiketler: Taliban, Afganistan
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