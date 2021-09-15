Taliban yöneticileri arasında anlaşmazlık çıktığı iddia ediliyor

Afganistan'da geçici hükümet kurma çalışmaları yürüten Taliban yönetimi içinde büyük anlaşmazlık çıktığı bildirildi.

BBC Peştu'nun üst düzey Taliban yetkililerinden edindiği bilgiye göre tartışma cumhurbaşkanlığı sarayında grubun kurucularından Molla Abdulgani Baradar ile Hakkani grubunun önde gelen isimlerinden Mülteciler Bakanı Halil-ur-Rahman Hakkani arasında çıktı. Bu isimlerin yandaşlarının da kavgaya tutuştuğu bildirildi.

Katar'da yerleşik ve tartıştığı belirtilen taraflara yakın bir başka Taliban kaynağı geçtiğimiz hafta da bir anlaşmazlığın yaşandığını aktardı.

Anlaşmazlık nereden kaynaklanıyor?

Anlaşmazlığın temelinde Taliban'ın zaferinde diplomasinin mi yoksa silahların mı daha çok payı olduğuna dair görüş ayrılığı bulunuyor.

Aktarılan bilgilere göre Baradar kendisinin de katkıda bulunduğu diplomasiye vurgu yaparken, Hakkani grubu başarının silahlı güç sayesinde elde edildiğini savunuyor.

2020'de Başkan Donald Trump ile telefo görüşmesi yapan Baradar, bir ABD Başkanı ile ilk kez doğrudan görüşen Taliban lideri oldu. Baradar öncesinde de Amerikan askerlerinin ülkeden çekilmesini öngören Doha Anlaşması'nı Taliban adına imzalamıştı.

Öte yandan Hakkani örgütünün adı Afgan hükümet güçlerine ve Batılı müttefiklere karşı ülkede bilinen en vahşi saldırılarla özdeşleşmiş durumda. ABD tarafından terörist örgüt olarak tanımlanan grubun lideri Sircuddin Hakkani yeni geçici Taliban hükümetinin içişleri bakanı görevinde.