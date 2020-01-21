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21 OCAK 2020 SALI - YIL: 50

Terör hükümlülerine daha ağır cezalar yolda

21 Ocak 2020, Salı 19:18
İngiltere'de terörle mücadele kapsamında terör hükümlülerine daha uzun süreli hapis cezaları verilecek ve erken tahliyeler sonlandırılacak.

İngiltere İçişleri ve Adalet bakanlıkları, yeni bir Terörle Mücadele Yasa taslağı hazırladı. 

Başbakan Boris Johnson'ın seçim dönemi vaatleri arasında yer alan taslağa göre, terör suçlularına daha uzun süreli hapis cezaları verilecek.

Terör eylemi planlama veya bir terör örgütünü yönetme gibi suçlardan hüküm giyenler, en az 14 yıl hapiste kalacak ve erken tahliye edilmeyecek.

Terör hükümlüleri gerekli durumlarda yalan testine tabi tutulabilecek.

İçişleri Bakanı Priti Patel, erken tahliye edilen bir terör hükümlüsünün kasım ayında Londra'da düzenlediği saldırının "kendilerini terör hükümlüleriyle nasıl baş edilmesi gerektiği konusundaki sert gerçeklerle yüzleştirdiğini" belirtti.

Patel, bu gibi olayların yaşanmasının önüne geçmek için infaz hükümlerinde değişiklik yapma kararı aldıklarını kaydetti.

Değişiklikte Londra saldırısı etkili oldu

29 Kasım 2019'da terör hükümlüsü Usman Khan, Londra'da 5 kişiyi bıçakladıktan sonra polis tarafından vurularak öldürülmüştü. Kurbanlardan 2'si kaldırıldıkları hastanede ölmüştü.

Khan'ın 2012'de Londra Menkul Kıymetler Borsası'na yönelik saldırı planındaki rolü nedeniyle 16 yıl hapis cezası aldığı ancak infaz kanunları uyarınca erken tahliye edildiği belirlenmişti.

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, o dönem yaptığı açıklamada, terör hükümlülerinin hapiste daha uzun kalması için adım atacaklarını söylemişti.

Kasım ayında göreve gelen hükümet, ilk 100 gün içinde Terörle Mücadele Kanunu'nda değişiklik yapılacağını açıklamıştı.

AA

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