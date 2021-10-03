"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
3 EKİM 2021 PAZAR - YIL: 52

Tesettürümden geri adım atmam

03 Ekim 2021, Pazar 20:57
İLK TESETTÜRLÜ MODEL HALİMA ADEN, “MODA DÜNYASINA ADIM ATTIĞIMDA ONLARIN BENİ TESETTÜRÜMLE KABUL ETMELERİNİ BEKLEDİM. BU KONUDA HİÇBİR GERİ ADIM ATMA NİYETİNDE DEĞİLDİM” DEDİ.

Hazırladığı koleksiyon için Türkiye’ye gelen Halima Aden, “Ne zaman ki her şeyin farklı bir yöne doğru gitmeye, bir şeylerin yavaş yavaş benim isteğim dışında değişmeye başladığını gördüm, işte o zaman oyundan çıkma kararı aldım” dedi. İlk tesettürlü model olarak tarihe geçen, 3 yıl podyumlarda mankenlik yapan, pandemi sürecinde de modelliği bıraktığını açıklayan Halima Aden geçen günlerde Türkiye’deydi. Aden, Türk internet alışveriş sitesi Modanisa için hazırladığı koleksiyon için Türkiye’ye geldi. 

Sabah’taki röportaja göre Aden podyumlara veda etme kararını şöyle anlattı, “Modellik yaptığım dönemde çok da mutlu değilim. Tam da bu nedenle bu işten uzaklaşma kararı aldım. Ve şu anda moda dünyasına bambaşka bir açıdan yaklaşıyorum. Bir tasarımcı olarak yeniden modaya adım atıyorum. Şu anda beni rahatsız eden hiçbir durum yok çünkü tamamen kendi istediğim, kendi bildiğim şekilde yapıyorum bu işimi. İnançlarıyla uyumlu şeyler yapmanın kendisi için çok önemli olduğunu Aktaran Aden, “Çünkü bir şey yapmak için ana değerlerinizden vazgeçmek zorunda olmadığınız mesajını vermek benim için çok daha önemli. Hem istediğiniz işi yapıp hem de değerlerinize sahip çıkabilirsiniz. Sevdiğiniz, gerçekten de istediğiniz işleri yapın. Ama bunları yaparken kendinizden, değerlerinizden vazgeçmeyin. Bu yüzden moda dünyasına nasıl döneceğim benim için çok önemliydi. Şu an inandığım ve sevdiğim bir markayla birlikte olmaktan mutluyum.

OYUN İÇİN KENDİNİZİ DEĞİŞTİRMEYİN, OYUNU DEĞİŞTİRİN

Aden şöyle devam etti, “İyi ki girmişim bu işe, benim için yani yapmak istediklerimi yapabilmem için önemli bir basamak oldu modellik. Her zaman benim için önemli olan konular hakkında kamuoyunu bilgilendirmek, harekete geçirmek istiyordum. Bir aktivist olmaktı zaten benim hayalim. Modellik bunu sağladı. Tesettürüm başımda olmadan Vogue’un kapağında olmamın hiçbir anlamı yoktu. Doğruyu söylemek gerekirse podyumlardan ve modellik yapmaktan vazgeçme kararı almak için uzun süre düşündüm. Karar aldıktan sonra bu kararı hayata geçirmek çok da zor olmadı benim için. Şu anda da kararıma sonuna kadar bağlıyım.

Moda dünyasına dair saptamalarda bulunan Aden, “Öncelikle moda dünyasına adım attığımda biraz naif olduğumu düşünüyorum. Çünkü onların beni tam da olduğum gibi kabul edebileceklerine inanmıştım. Beni olduğum gibi, tesettürümle kabul etmelerini bekledim. Bu konuda hiçbir geri adım atma niyetinde değildim. Her zaman için “Oyun için kendinizi değiştirmeyin, oyunu değiştirin” derim. Ne zaman ki her şeyin farklı bir yöne doğru gitmeye, bir şeylerin yavaş yavaş benim isteğim dışında değişmeye başladığını gördüm, işte o zaman oyundan çıkma kararı aldım” dedi.

Okunma Sayısı: 118
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    “Şimdi bu hak mı?”

    Almanya camilerindeki 'Açık Kapı Günü' etkinliği yoğun ilgi gördü

    İsrail, 3 bin Filistinliyi yerinden etmeye çalışıyor

    Tesettürümden geri adım atmam

    1 ayda 23 kez baskın düzenlendi; Harem-i İbrahim'de 80 vakitte ezan okunamadı!

    İskenderun Körfezi'nde gözlemlendi

    Barışı kucaklamalıyız

    Başakşehir'de Emre Belözoğlu dönemi

    Japonya'da yabancı işçiler için 'insan hakları' adımı

    Yeni dönemde Meclis'te hangi konular ele alınacak?

    Batı Şeria'da 'sıradan' hale gele gözaltılar devam ediyor

    Avrupa emlak piyasası aşırı ısındı

    İran: ABD niyetini göstersin

    Ayasofya-i Kebir Camii Şerifi milyonları ağırladı

    Kilogramı 60 bin liradan satılıyor

    Kovid-19 Rehberi güncellendi: Bazı durumlarda karantina süresi kısaldı

    Bartın'da midibüs devrildi: 2 kişi öldü, 17 kişi yaralandı

    'Meclis devredışı'

    'İsraf dizboyu'

    Kamu hekimleri: Geçinemiyoruz

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Zübeyir Gündüzalp: Münakaşa ile hiçbir dava halledilmez
    Adnan NACİR

    MARKETÖ
    Genel

    'Meclis devredışı'
    Ahmet BATTAL

    Diyanet ve itibarına suikasta çare
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Mustafa ÖZTÜRKÇÜ

    Bediüzzaman’ın seyyidliğine dair bazı mülâhazalar
    Mehmet KARA

    Erken seçim kararı nasıl alınır?
    Ömer Faruk ÖZAYDIN

    Aslan, ceylan, sırtlan, zebra yan yana koşuyorsa...
    Mehmet KOVANCI

    Tahkikî imanı kazanmak gerek
    Risale-i Nur'dan

    Kâinat kadar geniş huzur mertebesi

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2021, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.