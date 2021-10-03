Tesettürümden geri adım atmam

İLK TESETTÜRLÜ MODEL HALİMA ADEN, “MODA DÜNYASINA ADIM ATTIĞIMDA ONLARIN BENİ TESETTÜRÜMLE KABUL ETMELERİNİ BEKLEDİM. BU KONUDA HİÇBİR GERİ ADIM ATMA NİYETİNDE DEĞİLDİM” DEDİ.

Hazırladığı koleksiyon için Türkiye’ye gelen Halima Aden, “Ne zaman ki her şeyin farklı bir yöne doğru gitmeye, bir şeylerin yavaş yavaş benim isteğim dışında değişmeye başladığını gördüm, işte o zaman oyundan çıkma kararı aldım” dedi. İlk tesettürlü model olarak tarihe geçen, 3 yıl podyumlarda mankenlik yapan, pandemi sürecinde de modelliği bıraktığını açıklayan Halima Aden geçen günlerde Türkiye’deydi. Aden, Türk internet alışveriş sitesi Modanisa için hazırladığı koleksiyon için Türkiye’ye geldi.

Sabah’taki röportaja göre Aden podyumlara veda etme kararını şöyle anlattı, “Modellik yaptığım dönemde çok da mutlu değilim. Tam da bu nedenle bu işten uzaklaşma kararı aldım. Ve şu anda moda dünyasına bambaşka bir açıdan yaklaşıyorum. Bir tasarımcı olarak yeniden modaya adım atıyorum. Şu anda beni rahatsız eden hiçbir durum yok çünkü tamamen kendi istediğim, kendi bildiğim şekilde yapıyorum bu işimi. İnançlarıyla uyumlu şeyler yapmanın kendisi için çok önemli olduğunu Aktaran Aden, “Çünkü bir şey yapmak için ana değerlerinizden vazgeçmek zorunda olmadığınız mesajını vermek benim için çok daha önemli. Hem istediğiniz işi yapıp hem de değerlerinize sahip çıkabilirsiniz. Sevdiğiniz, gerçekten de istediğiniz işleri yapın. Ama bunları yaparken kendinizden, değerlerinizden vazgeçmeyin. Bu yüzden moda dünyasına nasıl döneceğim benim için çok önemliydi. Şu an inandığım ve sevdiğim bir markayla birlikte olmaktan mutluyum.

OYUN İÇİN KENDİNİZİ DEĞİŞTİRMEYİN, OYUNU DEĞİŞTİRİN

Aden şöyle devam etti, “İyi ki girmişim bu işe, benim için yani yapmak istediklerimi yapabilmem için önemli bir basamak oldu modellik. Her zaman benim için önemli olan konular hakkında kamuoyunu bilgilendirmek, harekete geçirmek istiyordum. Bir aktivist olmaktı zaten benim hayalim. Modellik bunu sağladı. Tesettürüm başımda olmadan Vogue’un kapağında olmamın hiçbir anlamı yoktu. Doğruyu söylemek gerekirse podyumlardan ve modellik yapmaktan vazgeçme kararı almak için uzun süre düşündüm. Karar aldıktan sonra bu kararı hayata geçirmek çok da zor olmadı benim için. Şu anda da kararıma sonuna kadar bağlıyım.

Moda dünyasına dair saptamalarda bulunan Aden, “Öncelikle moda dünyasına adım attığımda biraz naif olduğumu düşünüyorum. Çünkü onların beni tam da olduğum gibi kabul edebileceklerine inanmıştım. Beni olduğum gibi, tesettürümle kabul etmelerini bekledim. Bu konuda hiçbir geri adım atma niyetinde değildim. Her zaman için “Oyun için kendinizi değiştirmeyin, oyunu değiştirin” derim. Ne zaman ki her şeyin farklı bir yöne doğru gitmeye, bir şeylerin yavaş yavaş benim isteğim dışında değişmeye başladığını gördüm, işte o zaman oyundan çıkma kararı aldım” dedi.