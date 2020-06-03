TRUMP’IN EYLEMCİLERE BİBER GAZI SIKTIRARAK GİTTİĞİ KİLİSEDE İNCİL’LE POZ VERMESİ KİLİSE TARAFINDAN TEPKİYLE KARŞILANDI.

Kiliseyi aksesuar gibi kullandı

Washington eyaletinin Episkopal Piskoposu Mariann Budde: “Polislerin Trump’a yol açmak için protestoculara saldırmasına öfkelendim. Kiliseyi aksesuar olarak kullanmak için bölgeyi göz yaşartıcı gazla temizleyeceklerini söylemeleri için nezaketen de olsa aranmadım.”

Trump kilise adına konuşamaz

Buddle: “Biz, Floyd’un ve sayısız kişinin ölümü için adalet arayanlarla birlik olduk. İncil’i dekor olarak kullanan Trump kilise adına konuşamaz.” St. John’s Kilisesinin Başpsikoposu Michael Curry: “Trump İncil’i partizan siyasî amaçlar için kullandı.”

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Trump’a kilise tepkisi: Dini siyasete alet edemezsin



ABD’de din görevlileri, bir kiliseye gitmek için George Floyd eylemlerine biber gazı sıktıran ve İncil’le poz veren Donald Trump’ı dini siyasete alet etmekle suçladı.



ABD’de siyah vatandaş George Floyd’un ölümünü Beyaz Saray’ın önünde barışçıl biçimde protesto eden eylemcilere, Başkan Donald Trump’ın bir kiliseye gidebilmesi için biber gazı sıkıldı. Şehirdeki sokağa çıkma yasağının başlamasından önce sadece Trump’a yolu açmak için gerçekleşen bu polis saldırısı tepki çekti. Washington eyaletinin Episkopal piskoposu Mariann Budde, Trump’ın dini siyasi amaçlarına alet ettiğini söyleyip “Kiliseyi aksesuar olarak kullandılar” dedi. Söz konusu saldırı dün, Trump’ın protestoculara karşı orduyu devreye sokma tehdidini savurduğu basın toplantısıyla eş zamanlı olarak gerçekleşti. Trump’ın Beyaz Saray’daki basın toplantısı sırasında, Lafayette Parkı’nda barışçıl şekilde eylem yapan göstericilere aniden polis ve Ulusal Muhafız askerleri saldırdı. Gazete Duvar’ın haberine göre eylemcilere göz yaşartıcı gaz ve plastik mermi atıldı. Kısa süre sonraysa Trump Beyaz Saray’dan çıktı, Lafayette Parkı’ından yürüyerek geçip, ABD başkanlarının geleneksel olarak ibadet ettiği St. John’s Episcopal Kilisesi’ne gitti.

İncil’i bir ‘dekor’ olarak kullanıyor

Trump kilisede, üzerinde “Tanrı Sevgidir” yazan bir İncil’le poz verirken, Washington eyaletinin Episkopal piskoposu Mariann Budde yaşananlara tepki gösterdi. Polislerin Trump’a yolu açmak için protestoculara saldırmasına ‘öfkelendiğini’ söyleyen Psikopos Budde şu ifadeleri kullandı: “Ben Washington eyaletinin piskoposuyum ve kiliseyi bir aksesuar olarak kullanmak için bölgeyi göz yaşartıcı gazla temizleyeceklerini söylemek için nezaketen bile olsa aranmadım.” Trump’ın, İncil’i bir ‘dekor’ olarak kullandığın söyleyen Budde, şöyle devam etti: “Biz, George Floyd’un ve sayısız kişinin ölümü için adalet arayanlarla birlik olduk. Ve ben gördüklerime inanamıyorum. Başkan Trump’ın kilise adına konuşmasını istemiyorum. Kendimizi başkanın mesajlarından ayrı tutuyoruz.” Kilisenin Başpsikoposu Michael Curry ise Trump’ı, İncil’i ‘partizan siyasi amaçlar için kullandığını’ söyledi. Curry, şöyle konuştu: “George Floyd için, acı çeken herkes için, liderlerin özgür ve adaletli bir ulus olmamıza yardım etmesine ihtiyacımız var.”

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Trump’a tepki: Çeneni kapa

ABD’de Houston Emniyet Müdürü Art Acevedo, geçen hafta George Floyd adlı bir siyahın polis tarafından öldürülmesi sonrası başlayan protestolarda valileri zayıf kalmakla suçlayan ve göstericiler üzerinde hakimiyet kurulmasını isteyen ABD Başkanı Donald Trump’a “Çeneni kapa” dedi. Trump, CNN ve CBS televizyonlarının yayımladığı ses kaydında valileri protestoculara karşı daha sert davranmaya çağırdı. Trump, “Çoğunuz zayıfsınız. İnsanları izleyip tutuklamalısınız. Dikkatli davranmak zorunda değilsiniz. Onları 10 yıl hapiste tutarsanız bir daha böyle şeyler olmaz. Şehirlerde hâkimiyeti sağlayamazsanız bir avuç ahmak durumuna düşersiniz. Minneapolis’te polis karakolu ateşe verildiğinde bütün dünya bize güldü. Kontrolü sağlayamazsanız, her şey daha da kötü olacak” dedi. BBC Türkçe’nin haberine göre, Art Acevado, CNN’de Christiane Amanpour’un programında Trump’ın sözlerini şöyle tepki verdi: “Bu ülkedeki emniyet müdürleri adına Amerika Birleşik Devletleri Başkanı’na şunu söylemek istiyorum. Söyleyecek yapıcı bir şeyin yoksa lütfen çeneni kapa. Çünkü 20’li yaşlarının başındaki kadın ve erkekleri riske atıyorsun. Mesele hakimiyet kurmak değil, insanların kalplerini kazanmak. İnsanların nezaketi zafiyet olarak görmemesi lazım.”

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Avrupa Birliği: Gücün suistimali

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, basın toplantısı düzenledi.

ABD’de polis şiddeti sonucu hayatını yitiren George Floyd ve ardından düzenlenen gösteriler hakkındaki soruyu cevaplayan Borrell, Avrupa’nın bu korkunç ölüm karşısında şoke olduğunu ve dehşete kapıldığını aktardı. Borrell, “Bütün toplumlar aşırı güç kullanımına karşı duyarlı olmalı ve bu tür olaylara karşı güvenli, etkili ve hukukun üstünlüğü ile insan haklarına saygılı bir şekilde cevap vermeli” çağrısında bulundu. Demokratik toplumların aynı zamanda gücün bu şekilde kullanılmasını engellemesi gerektiğine işaret eden Borrell, “Bu olay gücün suistimali anlamına gelmektedir ve bununla her şekilde mücadele edilmelidir” ifadesini kullandı. Borrell, “Her türlü ırkçılık ve şiddeti kınıyoruz” diyerek, vatandaşların özgür şekilde gösteri düzenleme hakkını desteklediklerini vurguladı. Brüksel - aa