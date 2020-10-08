Koronavirüse yakalandıktan sonra ilk canlı röportajını veren ABD Başkanı Donald Trump, "Beni Çin hasta etti." ifadesini kullandı.

Trump, ilk canlı röportajını Fox News'a telefonla bağlanarak verdi. Kendisini gayet iyi hissettiğinin vurgulayan Trump, "Bir seçim mitingi yapmayı çok isterim. Hastalık bulaştırdığımı hiç sanmıyorum." yorumunda bulundu. Trump, COVID-19'a yakalandıktan sonra hiç test yaptırmadığını belirterek, "Yakın zamanda test yaptıracağım. Bence virüs tamamen gitti. Bence artık tamamen temizim." dedi. Bir noktada COVID-19'a yakalanacağını anladığını belirten Trump, "Sürekli dışarıda insanlarla bir aradaydım. Bir yerde artık hasta olacağımı anladım." ifadelerini kullandı. Salgın konusunda Çin'e yönelik suçlamalarını da sürdüren Trump, "Beni Çin hasta etti." dedi.

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