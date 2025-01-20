Trump: Gazze’de ateşkesin devamı sağlanacak

ABD’nin seçilmiş başkanı Donald Trump, Gazze’de sağlanan ateşkese uyulması ve esirlerin serbest bırakılması gerektiğini vurgulayarak, “iyi bir yönetimle” ateşkesin sürdürülmesini sağlayacaklarını söyledi.

Trump, NBC News kanalında telefonla katıldığı bir programda Gazze’deki ateşkese ilişkin son durumu değerlendirdi. Kendi yönetiminin Gazze’deki ateşkesin devam etmesini nasıl sağlayacağı yönündeki bir soruya cevap veren Trump, “Bunu iyi bir yönetimle sağlayacağız. Amerika Birleşik Devletleri yeniden saygı görmeli. Kullandığım birincil kelime saygıdır. Eğer bize saygı duyarlarsa, bu (ateşkes) süreç devam eder. Eğer saygı duymazlarsa kıyamet kopar” dedi. AA

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