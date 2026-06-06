Trump: İran’dan çok kısa sürede ayrılacağız

ABD Başkanı Donald Trump, Wisconsin eyaletinde tarım üretimi yapılan bölgeleri ziyaretinde yaptığı konuşmada, gündemdeki konuları değerlendirdi.

Trump, ülkedeki ekonomik durumu düzeltmek için yola çıktıklarını ancak İran’ın nükleer silaha sahip olmaması için bu ülkeye yönelik askerî eyleme başladıklarını savunarak bu durumun yakında sona ereceği mesajını verdi. ABD Başkanı, “İran’dan çok kısa sürede ayrılacağız, ister bir anlaşma yoluyla isterse çok sert bir yöntemle olsun, her halükarda bu gerçekleşecek. Belki en sert yöntemler en kolay yol olabilir ama biz oradan çıkacağız” diye konuştu.

Haber Merkezi