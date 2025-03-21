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22 MART 2025 CUMARTESİ - YIL: 56

Trump, İsrail'in son günlerdeki adımlarını tamamen destekliyormuş!

21 Mart 2025, Cuma 23:54
Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, ABD Başkanı Donald Trump'ın, Gazze'deki saldırılarını sürdüren İsrail'e desteğinin tam olduğunu belirtti.

İsrail, Gazze'ye saldırıları konusunda ABD'ye danışmış!

 

ABD'li Sözcü Leavitt, Beyaz Saray'ın bahçesinde basın mensuplarına Gazze'deki son duruma ilişkin değerlendirme yaptı.

Leavitt, Gazze'deki ateşkesin İsrail'in saldırılarıyla bozulmasına rağmen ateşkesin sürmemesinden "Hamas'ın sorumlu olduğunu" savunurken, tüm esirlerin serbest bırakılması çağrısını yineledi.

Beyaz Saray Sözcüsü, "Başkan Trump İsrail'in ve İsrail ordusunun son günlerde attıkları adımları tamamen destekliyor." ifadesini kullandı.

İsrail saldırıları

İsrail ordusunun 18 Mart'ta ateşkesi bozarak saldırılarına yeniden başladığı Gazze'de son 24 saatte, 85 kişi öldü, 133 kişi yaralandı.

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda yaşamını yitirenlerin sayısının ise 49 bin 617'ye, yaralı sayısının da 112 bin 950'ye yükseldiği açıklandı.

İsrail ordusu, 19 Ocak'ta yürürlüğe giren ateşkesi bozarak 18 Mart'ta Gazze Şeridi'ne yeniden şiddetli saldırı başlatmıştı.

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AA

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