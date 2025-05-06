Provokasyona ortak tepki

CHP Genel Başkanı Özgür Özel’e yönelik fizikî saldırı, iktidar kanadının ve muhalefet partilerinin ortak tepkisine yol açtı.

UYSAL: KUTUPLAŞTIRICI DİL CESARET VERİYOR - NEFRET DİLİ SİYASÎ İKLİMİ ZEHİRLİYOR - TÜRK-İŞ: HER TÜRLÜ ŞİDDETE KARŞIYIZ

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel’in fizikî saldırıya uğraması, siyasetin geniş kesimlerinden sert tepkilere yol açtı. İktidar ve muhalefet temsilcileri ile sendikalar, saldırının şahsî bir olay olarak görülemeyeceğini vurgulayarak, toplum barışının korunması için ortak sorumluluk çağrısında bulundu.

Kutuplaşma siyasetinin getirdiği nokta

Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, “Saldırganın suç kaydı ülkenin adaletle ilgili geldiği yerin bir özetiyken, verdiği ilk ifadesindeki beyanları iktidarın kutuplaşma siyasetinin nelere mal olabileceğini göstermektedir. Bu saldırılar, takındığı üslupla ülkede gerilimi artıran iktidarın sorumluluğunda gerçekleşmektedir” dedi.

Şiddete engel olmak iktidarın sorumluluğunda

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, “Siyasî şiddete engel olmak, muhalefet liderlerinin güvenliğini sağlamak hükûmetin sorumluluğundadır. Saldırıyı gerçekleştirenler ve olası arka plandakiler hakkında savcılık derhal harekete geçmeli, en ağır yasal yaptırımlar uygulanmalıdır” ifadelerini kullandı.

Arıkan: Siyaset yumrukla dizayn edilemez

Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, “Siyaset yumrukla dizayn edilemez!” derken, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, “Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Sayın Özgür Özel’in çıkışında saldırıya uğraması siyasî ve toplumsal iklimin ne kadar bozulmuş olduğunun göstergesidir” şeklinde konuştu. İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu ise “Türkiye’de olup bitenlere baktığımızda bir kesim kendisini suç işleme imtiyazına sahip hissediyor. Asıl tehlike budur” dedi.

Vatandaşlarımıza sağduyu çağrısı

AKP Sözcüsü Ömer Çelik, saldırıyı “siyaset kurumuna yapılmış bir saldırı” olarak tanımlayarak, “Demokratik siyaseti hedef alan bu tür şiddet olaylarını asla kabul etmiyoruz” dedi. TÜRK-İŞ ise yazılı açıklamasında, “Siyasî görüş farklılığı gözetmeksizin her türlü şiddetin karşısındayız. Ülkemize ve vatandaşlarımıza sağduyu çağrısı yapıyoruz” ifadelerine yer verdi.

Mehmet Kara - Ankara

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Özel’e saldıran cinayetten sabıkalı

CHP Genel Başkanı Özgür Özel’e fizikî saldırıda bulunan vatandaşın sabıkalı olduğu ortaya çıktı. İstanbul Başsavcılığınca konuya ilişkin yapılan açıklamada, “CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in darbedilmesiyle ilgili soruşturma başlatılmış olup, eylemi gerçekleştiren şahıs yakalanarak gözaltına alınmıştır. Ayrıntılı soruşturma devam etmektedir” denildi.

Yapılan sorgulamada saldırgan S.T. adlı şahsın, 2004’te iki çocuğunu öldürdüğü ve iki çocuğunu yaraladığı belirlendi. Müebbet hapis cezası alan S.T, 2020 yılında şartlı tahliye ile serbest bırakılmış. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında zanlının gözaltı süresi 1 gün uzatıldı. İstanbul - aa

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Mutlaka biraz bir azmettireni vardır

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, kendisine yapılan fizikî saldırı ile ilgili konuştu. “Saldırganın sabıka kaydı ve iktidarın kutuplaştırıcı söylemleri hakkındaki’ soruları cevaplayan CHP Genel Özel, şunları söyledi: “İki evladını katlettiği, birini yaraladığı, dördüncü evladının olaydan balkondan atlayarak kurtulabildiğine ilişkin 2004 yılında bir bilgi bize İçişleri Bakanı tarafından ulaştırıldı. Sağ olsunlar, yakından ilgileniyorlar. Zaten basında da bunlar yer aldı. Birileri böyle şeyler yapacaksa, huzuru kaçıracak bir provokasyon yapacak, suçu birini sırtına yıkacak, zaten böyle birini bulup yaparlar. Onu biliyoruz. Mutlaka biraz bir azmettireni vardır.” İstanbul - aa