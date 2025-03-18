İsrail ateşkesi bozdu, savunmasız sivillere saldırıları yeniden başlattı: Gazze'de 404 kişi katledildi

İsrail'in bu sabah ateşkesi bozarak Gazze Şeridi'ne başlattığı saldırılarda 404 kişinin katledildiği, 562 kişinin yaralandığı bildirildi.

İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, X hesabından yaptığı paylaşımda, Gazze'ye yeniden saldırıların başlatıldığını açıkladı.

Adraee, "Siyasi düzeyin talimatları doğrultusunda, İsrail ordusu ve (İsrail iç istihbarat teşkilatı) Shin Bet, Gazze Şeridi genelinde Hamas'a bağlı hedeflere geniş çaplı bir saldırı başlattı." ifadesini kullandı.

İsrail Ordusu İç Cephe Komutanlığından yapılan açıklamada da Gazze Şeridi çevresindeki okullarda eğitime ara verildiği ve çiftçilerin sınıra yakın yerlerde çalışmasına izin verilmeyeceği aktarıldı.

"404 kişi öldürüldü"

Gazze'deki Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail ordusunun sabah saatlerinden itibaren Gazze Şeridi'ne yönelik gerçekleştirdiği saldırı ve katliamlarda hayatını kaybeden 404 kişinin naaşının hastanelere ulaştırıldığı belirtildi.

Enkaz altında halen çok sayıda kişinin bulunduğu, ekiplerin arama-kurtarma çalışmalarını sürdürdüğü kaydedildi.

Sağlık Bakanlığı, daha önceki açıklamasında, aralarında durumu ağır olanların da bulunduğu 440'tan fazla yaralının hastanelere getirildiğini duyurmuştu.

İsrail ordusu 19 Ocak'ta sağlanan ateşkesin ardından bu sabah saatlerinde Gazze Şeridi'ne yeniden şiddetli saldırılar başlattı.

İsrail ordusunun, yerinden edilen Filistinlilerin çadırları ve sığındığı okullar ile sivillerin evleri dahil olmak üzere Gazze Şeridi'ni yoğun şekilde bombaladığı aktarıldı.

İsrail Başbakanlık Ofisinden yapılan açıklamada, saldırıların İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve Savunma Bakanı Yisrael Katz'ın talimatlarıyla başlatıldığı ifade edildi.

İsrail'in Gazze'de bir okula düzenlediği saldırıda onlarca kişi öldü ve yaralandı

Sağlık kaynaklarından ve görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, İsrail Gazze kentinin Ed-Derac Mahallesinde yerinden edilen Filistinlilerin sığındığı bir okulu hedef aldı.

Okulun hedef alındığı saldırıda onlarca kişinin öldüğü ve yaralandığı aktarıldı.

Gazze'de 19 Ocak'ta sağlanan ateşkesin ardından İsrail ordusu bu sabah saatlerinde Gazze Şeridi'ne yeniden şiddetli saldırılar başlattı.

Gazze'deki hükümetin Medya Ofisinden yapılan yazılı açıklamaya göre, İsrail'in Gazze'ye bu sabah 5 saat boyunca düzenlediği saldırılarda ölenlerin ve kaybolanların sayısının 322'yi aştığı ve onlarca yaralının olduğu kaydedildi.

İsrail'in yeniden saldırı başlattığı Gazze'nin Beyt Hanun kentindeki Filistinliler kent merkezine gidiyor

İsrail ordusu, yerinden edilen Filistinlilerin çadırları, sığındığı okullar ve sivillere ait evler dahil olmak üzere Gazze Şeridi'ni yoğun bir şekilde hedef almaya devam ediyor.

Beyt Hanun kentinin kuzeyinde ve doğusunda yaşayan Filistinliler İsrail'in düzenlediği hava saldırılarından kaçarak sığınacak bir yer bulmak için şehir merkezine doğru gitmeye başladı.

İsrail, Gazze'den hasta ve yaralıların çıkışı için Refah Sınır Kapısı'nı kapattı

İsrail devlet televizyonu KAN’ın haberine göre, İsrail, bu sabah sınırın Filistin tarafındaki işçilerine, sınır kapısının derhal kapatıldığını bildirdi.

Haberde, “Karar, sınır kapısındaki Avrupa Birliği Sınır Yardım Misyonu'na da bildirildi.” ifadelerine yer verildi.

Refah Sınır Kapısı'nın açılmasının esir değişiminin birinci aşaması ve Gazze'deki ateşkes mutabakatının bir parçası olduğuna dikkat çekilen haberde, anlaşmaya göre, söz konusu sınır kapısının Gazze Şeridi'ndeki yaralı ve hastaların tahliyesinde kullanılmasına izin verildiği ifade edildi.

İsrail, saldırılarını artırarak sürdüreceğini açıkladı

İsrail Başbakanlık Ofisi'nden yapılan açıklamada, Başbakan Binyamin Netanyahu ve Savunma Bakanı Yisrael Katz'ın Gazze'de "Hamas'a karşı güçlü bir şekilde harekete geçme talimatı verdiği" ifade edildi.

Hamas'ın Gazze'deki İsrailli esirleri serbest bırakmayı ve arabuluculardan aldığı teklifleri reddettiği öne sürülen açıklamada, saldırıların da bu nedenle başlatıldığı ifade edildi.

İsrail ordusunun Gazze'de Hamas'a ait noktalara saldırı düzenlediği iddia edilen açıklamada, İsrail'in bu şekilde 7 Ekim 2023'ten bu yana ulaşamadığı hedeflerine ulaşmayı ve Gazze'deki İsrailli esirlerin serbest bırakılmasını sağlamayı amaçladığı kaydedildi.

Açıklamada, ateşkesi bozan İsrail'in Hamas'a karşı "gittikçe artan askeri güçle" hareket edeceği aktarıldı.

Saldırıların planının geçen hafta sonu İsrail ordusu tarafından hazırlandığı ve siyasi kademe tarafından onaylandığı belirtildi.

Gazze'de sivilleri hedef alan İsrail'den, "cehennemin kapıları açılacak" açıklaması

İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz, yaptığı açıklamada, Hamas'ın İsrailli esirleri serbest bırakmayı reddetmesi nedeniyle saldırıları yeniden başlattıklarını öne sürdü.

Katz, "Hamas esirlerin tamamını serbest bırakmazsa Gazze'de cehennemin kapıları açılacak." ifadesini kullandı.

Şiddetli saldırılar düzenleyecekleri tehdidinde bulunan Katz, hedeflerine ulaşana kadar saldırıları sürdüreceklerini kaydetti.

İsrail ordusu haritayla Gazze'deki Filistinliler için zorla göç emirleri yayınladı

İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, sosyal medya hesabından Gazze'nin bloklara bölündüğü haritayı paylaştı.

Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Beyt Hanun, güneyindeki Huza ve Han Yunus'taki Absan mahallelerine "şiddetli saldırılar düzenleyeceğini" açıklayan İsrail ordusu, Filistinlilere zorla göç etmeleri talimatını verdi.

Güneydekilere Han Yunus, kuzeydekilere Gazze kentinin batısında "güvenli bölge" olduğunu iddia ettiği alanlara göç etmeleri emrini veren İsrail ordusu, Filistinlilere "bu bölgelerde kalmanın hayatlarını tehlikeye atacağı" tehdidinde bulundu.

Hamas: Netanyahu ve hükümeti Gazze'deki savunmasız sivillere savaşı yeniden başlattı

​​​​​​​Hamas'tan yapılan yazılı açıklamada, İsrail hükümetinin 19 Ocak'ta yürürlüğe giren ateşkes anlaşmasını bozarak Gazze Şeridi'ne savaş açtığı belirtildi.

Gazze Şeridi'ndeki Filistin halkının barbarca bir savaşın yanı sıra sistematik açlık politikalarına maruz kaldığı hatırlatılan açıklamada, "Gazze'ye ve savunmasız Filistinli halkına karşı haince saldırıların sonuçlarından suçlu Netanyahu'yu ve Siyonist Nazi işgalcilerini sorumlu tutuyoruz." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, "Netanyahu ve radikal hükümeti ateşkes anlaşmasına darbe yapma kararı alarak Gazze Şeridi'ndeki esirlerin hayatını tehlikeye atarak akıbetlerini belirsizliğe sürüklüyor. Arabuluculardan, ateşkese darbe yapan Netanyahu'yu ve Siyonist işgalciyi sorumlu tutmalarını istiyoruz." denildi.

Arap ülkeleri ve İslam İşbirliği Teşkilatının (İİT) sorumluluklarını yerine getirerek Filistin halkının yanında yer alarak Gazze Şeridi'ne dayatılan ablukayı kırmaları talebinde bulunulan açıklamada, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyine (BMGK) de acil toplanması çağrısında bulunuldu.

Hamas açıklamasında, BMGK'nin 2735 sayılı kararı doğrultusunda Gazze Şeridi'nde ateşkesin sürmesi ve İsrail güçlerinin geri çekilmesi talebinde bulunuldu.

Öte yandan Filistin İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'nin çoğu bölgesini hedef alan saldırıların etkilerini yakından takip ettiklerine işaret edildi.

"İsrail verdiği sözlere uymadı ve Gazze'de soykırımını yeniden başlattı"

Hamas'ın Siyasi Büro Üyesi İzzet er-Rişk, yaptığı yazılı açıklamada, "(İsrail Başbakanı Binyamin) Netanyahu gıda ve ilaç girişini engellemekle kalmadı Gazzeli çocukları uykularında bombalayarak öldürdü." ifadesini kullandı.

Rişk, "İşgalci İsrail'in verdiği sözlere uymadığını, dünyanın ve arabulucu ülkelerin gözü önünde sorumluluklarını yerine getirmediğini" aktardı.

Netanyahu'nun Gazze'ye saldırılarını "kendisini ülke içi krizlerden kurtarmak için" başlattığını belirten Rişk, "Netanyahu'nun savaşa dönme kararı, İsrailli esirlerin kurban edilmesi ve haklarında idam cezası verilmesi kararıdır." değerlendirmesinde bulundu.

Arap ve İslam ülkeleri ile uluslararası topluma yönelik Rişk, "Nazi-Siyonist vahşetinin ve sivillerin maruz kaldığı soykırımın" durdurulması çağrısı yaptı.

Rişk, arabulucu ülkelere de "Netanyahu'nun ateşkes anlaşmasına vurduğu darbeyle ilgili gerçekleri ortaya çıkarmaları, Gazze ve bölgedeki yangını körüklemekten Netanyahu'yu sorumlu tutmaları" çağrısında bulundu.

Hamas yetkilisi, İsrail'in hedeflerine ulaşamayacağını belirterek, "Düşmanın müzakerelerle elde edemediğini, savaş ve yıkımla da başaramayacağını" kaydetti.

Rişk, Arap ve İslam toplumları ile "dünyanın özgür insanlarına", "İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki Filistinlilere karşı soykırımını yeniden başlatmasını reddetmek için sokaklara çıkma, meydanlarda gösteriler yapma" çağrısında bulundu.

Gazze'deki İsrailli esirlerin yakınları hükümeti "esirlerden vazgeçmekle" suçladı

Gazze'deki İsrailli esirlerin ailelerinin bir araya geldiği forum tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Netanyahu hükümetinin esirlerden vazgeçtiği" belirtildi.

Esir yakınlarının, Netanyahu hükümetinin ateşkesi bozarak "kurtarılabilecek 59 esirin canı pahasına" saldırıları yeniden başlatması karşısında "şaşkın, kızgın ve korku içinde" oldukları vurgulandı.

Gazze'deki İsrailli esirlerin aileleri tarafından yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"İsrail hükümeti, esirleri getirmek için anlaşmanın sonraki aşamalarını uygulamayı ve savaşın bittiğini duyurmayı reddetti. Hükümetin 'Gazze'deki esirleri getirmek amacıyla savaşa yeniden başladıklarını' açıklaması tam bir aldatmaca. Askeri baskı, esirleri ve askerleri riske atıyor."

Ateşkese geri dönülmesi çağrısı yapan esir yakınları, ABD Başkanı Donald Trump'tan tüm esirlerin serbest kalması için çalışmasını istedi.

Netanyahu kabinesine de seslenen esir yakınları, hükümetten "müzakerelerle savaşmasını" istedi.

İsrailli esir yakınları, hükümet yetkililerinin kendileriyle görüşmediğini açıkladı

Esir yakınları yaptıkları açıklamada, bir süredir İsrailli esirlerin geleceğinin emanet edildiği "seçilmiş yetkililerle" görüşmek için çaba sarf ettiklerini bildirdi.

Çabalarının karşılık bulmadığını kaydeden esir yakınları, hükümet yetkililerini "yakınlarının ölümüne sebep olacak şekilde ateşkesi havaya uçurmayı planladıkları için" kendileriyle görüşmeyi reddetmekle suçladı.

Esir yakınları, Gazze Şeridi'ne saldırıların yeniden başlatılması nedeniyle acil bir şekilde İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Savunma Bakanı Yisrael Katz ve ateşkes müzakerelerini yürüten heyetin başkanıyla görüşme talebinde bulundu.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarından dolayı endişelerini dile getiren esir yakınları, Gazze'deki esirlerin İsrail saldırılarından zarar görmeyeceğinin nasıl garanti edileceği ve nasıl geri getirilecekleri konusunda açıklama istedi.

Esir yakınları, bu sabah yaptıkları açıklamada, hükümeti "esirlerden vazgeçmekle" suçlamıştı.

Bakanlara basına konuşmama uyarısı

Öte yandan İsrail'in Kanal 12 televizyonu, İsrail Başbakanı Netanyahu'nun sözcüsü aracılığıyla kabinede görevli bakanlara Gazze'ye yönelik saldırılar hakkında konuşmama uyarısında bulunduğunu aktardı.

Netanyahu, Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılara ilişkin bilgi verilmemesini ve yorumda bulunulmamasını istedi.